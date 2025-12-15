Flávia Alessandra é cotada para nova novela das nove - (crédito: Reprodução/Globo)

Flavia Alessandra, que atualmente pode ser vista na pele da vilã Sandra, em Êta Mundo Melhor!, pode não ter muito tempo de férias após o fim da atual novela das seis da Globo.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a atriz está praticamente confirmada no elenco de Quem Ama, Cuida, a próxima das nove, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, e que contará com a direção artística de Amora Mautner.

Caso a possibilidade se confirme, Flávia Alessandra realizará seu retorno ao horário nobre da Globo após quase oito anos, visto que seu trabalho mais recente na faixa ocorreu em O Sétimo Guardião (2018).

Quem Ama, Cuida possui previsão de estreia para maio de 2026, no lugar de Três Graças, de Aguinaldo Silva, atualmente em cartaz. A trama será protagonizada por Letícia Colin e Chay Suede, antagonizada por Isabel Teixeira.





