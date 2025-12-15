Vanessa Ataídes relata preconceito por ter o maior bumbum do Brasil - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Com 130 centímetros de quadril, Vanessa Ataídes chama atenção por onde passa. Nas ruas e nas redes sociais, a influenciadora vira alvo de julgamentos constantes. Ainda assim, ela afirma que os rótulos não a abalam.

Segundo Vanessa Ataídes, a hipersexualização é frequente. Muitas pessoas a atacam e fazem associações ofensivas. Para ela, parte dessas reações nasce da inveja. A influenciadora diz que não responde provocações online, mas deixa claro que reage se o ataque acontece pessoalmente.

"Sempre me hipersexualizam. Me atacam. Acham que sou burra e até prostituta, sem contar que me chamam de louca. Nas redes sociais sou xingada de tudo. Acho que no fundo é recalque. Queriam ter uma bunda do tamanho da minha, mas não tem disposição e coragem. E isso eu tenho de sobra. Mas nem respondo. Só se me atacarem na rua, assim como já aconteceu, vai ter minha reação, sim", afirma.

Ela conta que o preconceito vai além da aparência. Em uma situação específica, teve sua capacidade intelectual colocada em dúvida, mesmo sendo formada e já tendo atuado como instrutora. Para Vanessa Ataídes, o episódio evidenciou um julgamento automático baseado no corpo.

"Uma vez corrigi uma pessoa que estava fazendo um exercício errado. Disse que sou formada e já fui instrutora. A pessoa disse: ‘Ah é, nem imaginava que você fosse formada. Eu indaguei o porquê do comentário se era pelo tamanho da bunda. Ela disse que se expressou mal e falava de ser formada na área. Mas foi sim preconceito. Não foi a primeira, nem vai ser a última. Estou na verdade cansada de rótulos e julgamentos. Eu sei a mulher que sou", conclui.

Apesar do cansaço, a influenciadora afirma que segue firme. Ela diz saber quem é, reconhece sua trajetória e reforça que não aceita mais rótulos impostos por terceiros.

