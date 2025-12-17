Coletivo Transverso propõe projeto de caminhada com poesia pela W3

Coletivo Transverso e Andaime Cia de Teatro estreiam percurso sonoro que transforma a avenida em experiência imersiva de som, memória e poesia - (crédito: Pollyana Silveira / Divulgação)

Nesta quinta-feira (18/12), o Coletivo Transverso estreia o projeto Cada caminho é um poema a partir das 17h, no Espaço Cultural Renato Russo, e propõe ao público um percurso sonoro com uma caminhada guiada por um mapa com áudios que conduzem os participantes a observar a cidade com outros olhos.

Idealizado em parceria com a Andaime Cia de Teatro, o projeto reúne dramaturgia, paisagem urbana, memória e poesia. Ao longo do trajeto, o público acessa áudios pelo celular e fones de ouvido. Cada pessoa escuta textos, depoimentos, cenas e atmosferas sonoras criadas a partir das histórias, tensões e transformações da própria avenida.

A proposta é caminhar pela W3 e o participante é convidado a ouvir a dramaturgia enquanto percebe detalhes do território como sons, cheiros, fluxos, rastros e camadas da cidade, que normalmente passam despercebidos no cotidiano. Assim, a avenida se torna um arquivo vivo e sensorial, onde arte e realidade se sobrepõem.

Durante a abertura, o público receberá os mapas impressos que orientam o percurso e participará da experiência em grupo, guiada pelas artistas Patrícia Del Rey (Coletivo Transverso e Andaime Cia de Teatro), Kamala Ramers e Tatiana Bittar (Andaime Cia de Teatro), idealizadoras do projeto. Ao final, haverá um bate-papo com os participantes sobre as impressões da vivência.

Serviço

Cada Caminho é um Poema – Edição Relicário

Nesta sexta-feira (18/12), a partir das 17h no espaço cultural Renato Russo (508 Sul). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.