Giulia Costa posta fotos de biquíni e conquista elogios

Giulia Costa, de 25 anos, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (17) ao compartilhar um novo álbum de fotos. Nos cliques, a filha de Flávia Alessandra aparece de biquíni cavado, renovando o bronzeado em poses de frente e de costas. As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores.

Na legenda, Giulia Costa comentou sobre a rotina intensa do fim de ano. Ela falou sobre compromissos, trabalho e encontros, mas reforçou a importância de aproveitar cada momento. Além disso, destacou que 2025 tem sido um período marcante em sua vida.

A publicação gerou grande repercussão. Em poucos minutos, a sequência recebeu inúmeros comentários elogiando o visual da jovem. Seguidores destacaram o bronzeado, a forma física e a confiança transmitida nas fotos.

Entre as mensagens, surgiram adjetivos como linda e poderosa. Outros internautas ressaltaram a beleza natural e a presença marcante de Giulia Costa nas imagens. O tom predominante foi de admiração.

Filha de Flávia Alessandra com o ator e diretor Marcos Paulo (1951–2012), Giulia Costa costuma compartilhar momentos do dia a dia com os fãs. Dessa vez, transformou um registro descontraído em mais um sucesso nas redes sociais.

