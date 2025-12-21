Hamilton de Holanda lança releitura do Hino do Flamengo

Para comemorar os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o bandolinista Hamilton de Holanda e o acordeonista Mestrinho lançaram uma releitura do Hino do Flamengo,disponível nas plataformas de streaming.

A ideia, conta Hamilton de Holanda, surgiu após uma brincadeira nos bastidores de um show em Belo Horizonte. Os dois postaram um pequeno vídeo tocando o hino e, após a recepção positiva do público, decidiram gravar a música inteira. "A partir daí, eu e o Mestrinho nos encontramos no estúdio para transformar aquela energia espontânea num arranjo para o hino inteirinho, mantendo a identidade original e criando uma narrativa da gente", conta Hamilton.

Durante o processo de adaptação, explica o bandolinista, o maior cuidado foi manter para manter "a força da melodia e o caráter de 'marcha' que todo rubro-negro reconhece na primeira nota, sem enfeitar demais a ponto de descaracterizar", mantendo o dialógo entre os dois instrumentos e alternando o protagonismo. "Para mim, o ponto alto é exatamente esse diálogo: a música continua sendo do Flamengo, só que contada por nossos instrumentos. Gosto muito dos acordes que a gente encontrou na forma de interpretar."

O Flamengo tem dois hinos oficiais. Em 1918, o goleiro do time Paulo Magalhães compôs o Hino Rubro-Negro, apresentado pela primeira vez na festa de 25 anos do clube, em 1920, e adotado oficialmente em assembleia-geral no ano seguinte. A canção celebra: "Flamengo, Flamengo / tua glória é lutar / Flamengo, Flamengo / campeão de terra e mar".

A música que viria a ser a mais conhecida, com os famosos versos "uma vez Flamengo, sempre Flamengo / Flamengo sempre eu hei de ser / é meu maior prazer vê-lo brilhar / seja na terra, seja no mar / vencer, vencer, vencer! / uma vez Flamengo, Flamengo até morrer!", foi escrita apenas em 1943. Lamartine Babo, grande nome do carnaval do Rio de Janeiro, compôs marchas para as equipes participantes do Campeonato Carioca daquele ano.

A canção se popularizou após apresentação no Trem da Alegria, programa de auditório da Rádio Nacional apresentado por Babo. Originalmente, foi gravada pelo grupo 4 Azes e um Coringa e, em 1950, ganhou o nome de Marcha do Flamengo pelo Trio Melodia. Seis anos depois, Gilberto Alves gravou a canção, então já intitulada de Hino do Flamengo.

Torcedor do América-RJ, Lamartine Babo assina os hinos de todos os grandes clubes do Rio de Janeiro. Vasco, Botafogo, Fluminense (escrito em parceria com Lyrio Panicalli), América, Bangu, Madureira, Bonsucesso e São Cristóvão também foram homenageados pelo compositor.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco