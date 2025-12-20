James Gunn revela ator que viverá Brainiac em 'Superman: Homem do Amanhã'

Vilão vai ter sua primeira aparição nas telonas em 2027. - (crédito: Reprodução/DC Comics)

Diretor e cabeça do DC Studios, James Gunn, anunciou neste sábado (20/12), em suas redes sociais, que escolheu o intérprete do vilão do próximo filme do Homem de Aço. O ator responsável por interpretar o alienígena robótico, Brainiac, será o alemão Lars Eidinger, que não tem projetos explosivos na carreira, e é a primeira vez que vai fazer um longa relacionado ao universo de super-heróis. Ele é conhecido pelos dramas alemães, Acima das Nuvens e Uma Lição de Esperança.

James Gunn já havia anunciado que a sequência de Superman estava em produção e que o filme traria um novo vislumbre entre a relação do Clark Kent de David Cornsweet e o Lex Luthor de Nicholas Hoult. Além desses detalhes, Gunn publicou uma foto enigmática, mostrando o roteiro finalizado de Homem do Amanhã com a arte da capa do roteiro mostrando um diagrama de músculos presentes na face. Fãs dos quadrinhos da DC já tinham apontado a presença de Brainiac no longa por causa dessa foto.

Lars Eidinger se junta ao elenco completo do filme como o vilão Brainiac para Superman: Homem do Amanhã que deve chegar apenas em 9 de julho de 2027. O próximo projeto nos cinemas do universo DC, Supergirl, filme da prima do Homem de Aço, chega em 26 de junho de 2026.