Felipe Simas comenta as nuances de interpretar o locutor Asa Branca

Não importa onde estivesse, o coração de Asa Branca nunca saia dos rodeios. Fosse competindo como peão ou revolucionando na locução dos eventos, ele sempre estava no meio dos touros e da adrenalina. É essa a história de Asa Branca — A voz da Arena, cinebiografia de Waldemar Ruy dos Santos, famoso locutor de rodeios da década de 1990. Estrelado por Felipe Simas e com direção de Guga Sander, o longa está em cartaz nos cinemas ao redor do país.

Ao ler o roteiro pela primeira vez, conta Simas, o que mais chamou a atenção foi a perseverança de Asa Branca dentro e fora dos rodeios. “Internamente, o grande desafio para interpretar foi encontrar essa autoestima sem parecer arrogância. Acho que ele tinha uma autoestima incrível, que acaba sendo inspiração para mim, inclusive. Nada afetava o Asa Branca, e se ele colocava alguma coisa na mente, ele ia até o final. Não à toa, ele se tornou quem é e a gente tá aqui contando a história dele”, destaca o ator. Além disso, o desempenho físico de correr na arena de bota, narrar e rimar com naturalidade no timbre de Asa Branca foram outros desafios que Simas enfrentou no set.

Um peão promissor, Asa Branca teve que desistir da carreira após ser pisoteado por um touro e ter o pulmão perfurado. Durante a recuperação, ouvindo sem parar as narrações do dia de seu acidente, ele começou a brincar com a própria voz e logo revolucionou a locução dos rodeios. Mas com a mesma rapidez que a fama e o estrelato o atingiram em 1990, o álcool e as drogas o levaram à queda nos anos 2000. “Os atores vivem de grandes personagens e Asa Branca é um grande personagem, esses altos e baixos que ele tem me encantam muito", ressalta Simas.

Além da carreira do locutor, o longa também aborda o relacionamento dele com a esposa, Sandra, interpretada pela atriz Lara Tremouroux. Para o ator, ao retratar o amor entre os personagens ele espera que o público perceba que as conquistas materiais não significam nada sem as companhias certas: “Você pode ter o tudo que você desejar ter, tudo que o dinheiro pode comprar, mas se não tiver as pessoas certas ao seu redor, alguma coisa vai estar faltando”, explica o ator, “Isso é muito bom, porque serve como inspiração para as pessoas que estão assistindo, mas também, quando um personagem que eu dou vida passa por esses lugares, acaba que um pouco do Felipe também se transforma”, finaliza.