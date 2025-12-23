Academia Brasileira de Cinema divulga indicados ao Prêmio PLATINO 2026

‘O Filho de Mil Homens’, de Daniel Rezende, concorre em 11 categorias ao Prêmio PLATINO de Cinema Ibero-Americano 2026. - (crédito: Divulgação)

A Academia Brasileira de Cinema divulgou os indicados do Brasil aos Prêmios PLATINO de Cinema Ibero-Americano de 2026. São 14 longas-metragens de ficção, além de oito séries indicadas. As produções inscritas são todas nacionais e concorrem para a celebração que ocorre em Riviera Maya, no México.

Dos longas indicados, o destaque fica para O filho de mil homens, de Daniel Rezende, com 11 indicações e para O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, com oito indicações. Além desses dois títulos, outros longas conhecidos estão na lista; Manas, de Marianna Brennand, em cinco categorias; Homem com H, de Esmir Filho, também em cinco categorias e O último azul, de Gabriel Mascaro, em três categorias.

Já entre as séries, Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente é o principal nome, o seriado criado por Thiago Pimentel, Patricia Corso e Leonardo Moreira, tem 12 indicações. Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, de Andrucha Waddington, tem indicações em sete categorias; Os donos do jogo, de Heitor Dhalia, tem seis indicações. Tremembé, de Ulisses Campbell, Vera Egito e Juliana Rosenthal com duas indicações também está entre os nomes.

O evento é realizado com apoio da EGEDA (Entidade Gestora de Direitos dos Produtores Audiovisuais) e da FIPCA (Federação Ibero-Americana de Produtores de Cinema e Audiovisual). Essa edição do prêmio tem 12 categorias inéditas em comparação ao ano anterior.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel