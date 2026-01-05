Gustavo Mioto sobre voltar com Ana Castela: "Nunca se sabe"

Durante uma apresentação realizada em um cruzeiro de Réveillon, Gustavo Mioto chamou atenção ao falar, de forma bem-humorada, sobre relacionamentos passados. O cantor sugeriu que reatar com uma ex não é algo impossível e deixou a plateia curiosa ao refletir sobre o futuro. "Nunca se sabe o que 2026 te traz", comentou, abrindo espaço para interpretações sobre sua vida amorosa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ainda no palco, o sertanejo seguiu no tom descontraído ao brincar com situações comuns da solteirice. "Às vezes, você tem a oportunidade de beijar 70 bocas no navio e quer voltar com o ex que fez cagada… Nunca se sabe", disse. A fala ganhou repercussão porque ele e Ana Castela encerraram o namoro no fim de 2024, cercados por rumores e interações indiretas nas redes sociais.
Nos bastidores, Gustavo Mioto afirmou que seu foco atual é encontrar equilíbrio. Ele chegou a declarar: "Acho que 26 é o nosso ano, nesse ano a paz vem", ao comentar que o período anterior foi marcado por turbulências pessoais e profissionais.
Em outra interação com fãs, o cantor tratou de afastar preocupações. "Gente, está tudo super bem", garantiu. Ele explicou que tem dividido o tempo entre viagens, amigos e momentos com a família. "Correria normal… muitas mudanças acontecendo", resumiu, reforçando que segue tranquilo e bem.
O post Após Ana Castela se separar de Zé Felipe, Gustavo Mioto sobre voltar com ex: ‘Nunca se sabe'" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.