Luísa Sonza emplaca música criada por IA nas paradas musicais do Brasil

Faixa feita por ferramenta com vozes simuladas alcança ranking da Billboard Brasil Hot 100

Gerada por um usuário nas redes sociais, a produção simula os vocais da dupla de artistas, e o impacto foi tão gigantesco nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)
Uma versão criada por inteligência artificial de The Fate of Ophelia, da cantora americana Taylor Swift, e que foi intitulada Sina de Ofélia, uma adaptação para o gênero de pagode, com a voz de Luísa Sonza e Dilsinho, estreou nas paradas musicais do Brasil.

Gerada por um usuário nas redes sociais, a produção simula os vocais da dupla de artistas, e o impacto foi tão gigantesco nas redes sociais, que entrou na lista oficial da Billboard Brasil Hot 100, na 85ª posição, sob o título Todo Tempo Sozinha Nessa Torre.

O fenômeno nas plataformas digitais começou quando ouvintes identificaram a semelhança das vozes sintetizadas com os timbres reais dos artistas brasileiros.

No YouTube, o conteúdo foi disponibilizado com créditos atribuídos a Luísa Sonza e Dilsinho, acompanhados do detalhe de que se trata de uma música produzida por inteligência artificial.

Nas redes sociais, inclusive, há uma forte discussão sobre o impacto do sucesso de uma canção gerada por uma ferramenta de tecnologia e que está dominando as paradas, enquanto os artistas que tiveram suas vozes utilizadas, não tomaram medidas cabíveis para derrubar a faixa das plataformas.

postado em 08/01/2026 23:14 / atualizado em 08/01/2026 23:15
