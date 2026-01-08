Luísa Sonza emplaca música criada por IA nas paradas musicais do Brasil

Gerada por um usuário nas redes sociais, a produção simula os vocais da dupla de artistas, e o impacto foi tão gigantesco nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma versão criada por inteligência artificial de The Fate of Ophelia, da cantora americana Taylor Swift, e que foi intitulada Sina de Ofélia, uma adaptação para o gênero de pagode, com a voz de Luísa Sonza e Dilsinho, estreou nas paradas musicais do Brasil.

Gerada por um usuário nas redes sociais, a produção simula os vocais da dupla de artistas, e o impacto foi tão gigantesco nas redes sociais, que entrou na lista oficial da Billboard Brasil Hot 100, na 85ª posição, sob o título Todo Tempo Sozinha Nessa Torre.

O fenômeno nas plataformas digitais começou quando ouvintes identificaram a semelhança das vozes sintetizadas com os timbres reais dos artistas brasileiros.

No YouTube, o conteúdo foi disponibilizado com créditos atribuídos a Luísa Sonza e Dilsinho, acompanhados do detalhe de que se trata de uma música produzida por inteligência artificial.

Nas redes sociais, inclusive, há uma forte discussão sobre o impacto do sucesso de uma canção gerada por uma ferramenta de tecnologia e que está dominando as paradas, enquanto os artistas que tiveram suas vozes utilizadas, não tomaram medidas cabíveis para derrubar a faixa das plataformas.

