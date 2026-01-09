Chimamanda Ngozi Adichie vive luto com a morte do filho de um ano de idade

A autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdeu um dos seus gêmeos, nesta quarta-feira, 7, após uma breve doença. A notícia foi confirmada pela sua família.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nkanu Nnamdi tinha 21 meses, e era filho da romancista com seu marido, o Dr. Ivara Esege.

Leia também: Confira crítica do filme Transamazônia

A família confirmou a perda com profunda tristeza e pediu que o público respeite este período de luto. O comunicado enfatizou ainda que a família não fará mais comentários sobre a perda.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de Nkanu Nnamdi, um dos gêmeos de Chimamanda Ngozi Adichie e Ivara Esege, que morreu na quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, após uma breve doença. Ele tinha 21 meses de idade."

"A família está devastada por esta perda irreparável e pedimos que sua privacidade seja respeitada neste momento tão difícil. Pedimos a sua compreensão e orações neste momento de luto em particular. Nenhum outro comunicado será divulgado e agradecemos ao público e à imprensa por respeitarem a necessidade de privacidade da família durante este período de imensa dor", diz o comunicado na íntegra.

Leia também: Confira filmes que estreiam em 2026



Chimamanda teve sua primeira filha em 2016 e, em 2024, seus gêmeos nasceram por meio de barriga de aluguel, segundo a BBC.

Radicada nos Estados Unidos, Adichie é considerada uma figura de destaque na literatura feminista pós-colonial. Suas obras exploram temas como gênero, identidade e imigração. Em 2015, ela foi listada como uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time.

Entre suas obras de sucesso estão: Para Educar Crianças Feministas, Sejamos Todos Feministas, Notas Sobre o Luto, O Perigo de Uma História Única e os premiados romances No Seu Pescoço, Meio Sol Amarelo, Hibisco Roxo, Americanah e o novo A Contagem dos Sonhos, todas publicadas pela Companhia das Letras.

Em 2025 Chimamanda esteve no Brasil para participar da programação da Bienal do Livro Rio. Na ocasião, ela conversou com os fãs e dividiu o palco com a também autora Conceição Evaristo.