‘O Agente Secreto’ e ‘Apocalipse nos Trópicos’ são pré-indicados ao BAFTA

O ator Wagner Moura, candidato ao Globo de Ouro como Melhor ator em filme de drama no domingo (11/1), ficou de fora da seleção - (crédito: Divulgação)

O Prêmio da Academia Britânica de Cinema (BAFTA) divulgou a lista de pré-indicados nesta sexta-feira (9/1) e as produções brasileiras O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos aparecem entre os destaques. O ator Wagner Moura, candidato ao Globo de Ouro como Melhor Ator em filme de drama, ficou de fora da seleção. A premiação será no domingo (11/1).

A lista preliminar do BAFTA selecionou 10 entre os 40 candidatos elegíveis à premiação.

Mesmo premiado duplamente em Cannes, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho aparece em duas categorias: Filme em língua não inglesa e Roteiro original. Já o documentário da diretora Petra Costa aparece na categoria Documentário, ao lado de filmes que exaltam figuras populares

das artes como Yoko Ono, John Lennon e Led Zeppelin.

Apelidado de Oscar Britânico, o Bafta é considerado uma espécie de termômetro para o Oscar. Em 2025, os vencedores das categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator, Mikey Madison e Adrien Brody, foram os mesmos nas duas premiações. A ausência de Wagner Moura na lista do BAFTA não descarta a possibilidade de ser indicado ao Oscar. A lista da premiação deve ser divulgada em 22 de janeiro.

No Globo de Ouro, o peso é pequeno, haja vista que, ano passado, a vencedora do Globo de Ouro (votado por jornalistas internacionais) Fernanda Torres se consagrou mesmo fora da disputa como melhor atriz no âmbito BAFTA.

Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro, lembrado pelo trabalho em Tungstânio (de Heitor Dhalia), foi destacado pelo Bafta, pela produção norte-americana Sonhos de trem. A ser entregue em de fevereiro, em Londres, no Royal Festival Hall do Southbank Centre, o Bafta terá lista definitiva de selecionados em 27 de janeiro.

Confira indicados nas categorias com presença brasileira

Filme em Língua Não Inglesa

Foi apenas um acidente

La Grazia

A Garota Canhota

Não há outra opção

Nouvelle Vague

Família de aluguel

O Agente Secreto

Valor sentimental

Sirt

A Voz de Hind Rajab



Roteiro original

Lua Azul

Uma Casa de Dinamite

Juro

Isso está ligado?

Foi apenas um acidente

Marty Supremo

O Agente Secreto

Valor sentimental

Pecadores

Armas

Documentário

2000 metros até Andriivka

Apocalipse nos Trópicos

Tornando-se Led Zeppelin

Cobrir

Os Bibliotecários

Senhor Ninguém Contra Putin

Oceano com David Attenborough

Um a um: John e Yoko

O Vizinho Perfeito

Riefenstahl