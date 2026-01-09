InícioDiversão e Arte
CINEMA

‘O Agente Secreto’ e ‘Apocalipse nos Trópicos’ são pré-indicados ao BAFTA

Wagner Moura ficou de fora da disputa na categoria de Melhor Ator; produções brasileiras disputam Globo de Ouro no domingo (11/1)

O ator Wagner Moura, candidato ao Globo de Ouro como Melhor ator em filme de drama no domingo (11/1), ficou de fora da seleção - (crédito: Divulgação)
O ator Wagner Moura, candidato ao Globo de Ouro como Melhor ator em filme de drama no domingo (11/1), ficou de fora da seleção - (crédito: Divulgação)

O Prêmio da Academia Britânica de Cinema (BAFTA) divulgou a lista de pré-indicados nesta sexta-feira (9/1) e as produções brasileiras O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos aparecem entre os destaques. O ator Wagner Moura, candidato ao Globo de Ouro como Melhor Ator em filme de drama, ficou de fora da seleção. A premiação será no domingo (11/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A lista preliminar do BAFTA selecionou 10 entre os 40 candidatos elegíveis à premiação.

Mesmo premiado duplamente em Cannes, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho aparece em duas categorias: Filme em língua não inglesa e Roteiro original. Já o documentário da diretora Petra Costa aparece na categoria Documentário, ao lado de filmes que exaltam figuras populares
das artes como Yoko Ono, John Lennon e Led Zeppelin.

Apelidado de Oscar Britânico, o Bafta é considerado uma espécie de termômetro para o Oscar. Em 2025, os vencedores das categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator, Mikey Madison e Adrien Brody, foram os mesmos nas duas premiações. A ausência de Wagner Moura na lista do BAFTA não descarta a possibilidade de ser indicado ao Oscar. A lista da premiação deve ser divulgada em 22 de janeiro. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Globo de Ouro, o peso é pequeno, haja vista que, ano passado, a vencedora do Globo de Ouro (votado por jornalistas internacionais) Fernanda Torres se consagrou mesmo fora da disputa como melhor atriz no âmbito BAFTA.

Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro, lembrado pelo trabalho em Tungstânio (de Heitor Dhalia), foi destacado pelo Bafta, pela produção norte-americana Sonhos de trem. A ser entregue em de fevereiro, em Londres, no Royal Festival Hall do Southbank Centre, o Bafta terá lista definitiva de selecionados em 27 de janeiro.

Confira indicados nas categorias com presença brasileira

Filme em Língua Não Inglesa

  • Foi apenas um acidente
  • La Grazia
  • A Garota Canhota
  • Não há outra opção
  • Nouvelle Vague
  • Família de aluguel
  • O Agente Secreto
  • Valor sentimental
  • Sirt
  • A Voz de Hind Rajab

Roteiro original

  • Lua Azul
  • Uma Casa de Dinamite
  • Juro
  • Isso está ligado?
  • Foi apenas um acidente
  • Marty Supremo
  • O Agente Secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Armas

Documentário

  • 2000 metros até Andriivka
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Tornando-se Led Zeppelin
  • Cobrir
  • Os Bibliotecários
  • Senhor Ninguém Contra Putin
  • Oceano com David Attenborough
  • Um a um: John e Yoko
  • O Vizinho Perfeito
  • Riefenstahl

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Gabriella Braz e Ricardo Daehn
postado em 09/01/2026 11:41 / atualizado em 09/01/2026 11:52
SIGA
x