Lula celebra Wagner Moura como melhor ator: "Merecidíssima estatueta"

Moura e Lula durante exibição especial de "O agente secreto", no Palácio da Alvorada, em agosto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, em postagens no X (antigo Twitter) e no Instagram, a vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026. O protagonista de O agente secreto conquistou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.

Na publicação, Lula exaltou o cinema nacional e classificou a conquista como mais uma prova do protagonismo do Brasil no cenário internacional. "O cinema brasileiro mais uma vez no topo do mundo! Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura", escreveu o presidente, ao destacar a “merecidíssima estatueta” que, segundo ele, premia uma performance de excelência do artista baiano.

O presidente ressaltou ainda que a atuação de Wagner Moura em O agente secreto foi decisiva para emocionar o público e conquistar o reconhecimento da crítica internacional. Lula também reproduziu uma avaliação frequentemente feita pelo próprio ator, de que o cinema brasileiro tem mobilizado atenção e respeito em diversas regiões do mundo, tornando-se símbolo da retomada da valorização dos artistas no país.

A manifestação ocorre após o presidente já ter celebrado outra conquista histórica da produção. Em postagem anterior, Lula comemorou a vitória de O agente secreto como Melhor Filme em Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro, exaltando o trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho, do elenco e de toda a equipe envolvida.

Para Lula, as premiações reforçam o momento positivo vivido pelo audiovisual nacional e o papel da cultura brasileira como instrumento de projeção internacional, memória e identidade. “Viva a cultura brasileira!”, concluiu o presidente na publicação.