Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (16/1)

ASCENSÃO AO SUCESSO

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na ascensão ao sucesso nós depositamos nossa fé na autonomia individual, construindo corpos malhados nas academias, nos munindo de diplomas e trabalhando de sol a sol, mas pagamos o preço de que nossas famílias, se sobreviverem, estão cheias de distorções, e nossas amizades são construídas em torno de interesses e não de empatia.

Na ascensão ao sucesso não há tempo para romance, só para sexo, e vamos perdendo de vista a confiança social, porque perdemos a fé de que exista um poder superior ao da autonomia individual, e não vamos nos dando conta de que nossas ansiedades, nossa solidão e consequente medo de toda e de qualquer intimidade se originam nessa ascensão.

A ascensão ao sucesso desprovida de boas e qualificadas relações sociais e amorosas está fadada ao fracasso, individual e coletivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ninguém sabe ao certo se a ambição seria uma virtude ou uma distorção, mas na prática se a ambição não pintar nos pensamentos a alma acaba se desmotivando para seguir em frente na ascensão e no progresso. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suas certezas são lúcidas, porém, não são convincentes ainda, pelo mero fato de que é impossível convencer quem quer que seja se a pessoa não está aberta para isso. Amadureça melhor suas certezas enquanto isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Investigar o que acontece é propício, mas tendo o cuidado de não invadir a privacidade alheia, porque se o movimento for descoberto as coisas se voltarão contra você e, certamente, não é nada disso que sua alma deseja.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Difícil não se envolver em discórdias quando a alma se sente ofendida ou até insultada. Porém, do jeito que andam as coisas, se quiser poupar fôlego, melhor observar tudo isso com o maior distanciamento possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas não são instrumentos, mas podem servir para seus propósitos imediatos, e se por essas coisas estranhas da vida elas atrapalharem em vez de facilitarem, então você precisa as substituir por outras.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é quando sua alma pega impulso e se lança atrevidamente na direção de um futuro desejável sem, no entanto, saber direito como vai chegar lá. Esse é um detalhe apenas, desfrute da jornada, de cada passo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há palavras e gestos que lhe dão nos nervos, mas que, por enquanto, seria melhor deixar passar, porque se você for reagir a cada atitude que pareça provocação, então não sobrará tempo para mais nada. Isso não seria sábio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A mente, definitivamente, não sabe como parar de pensar o que pensa, e em muitos casos desliza na direção de pensamentos que nem sequer aprecia. Agora é quando se torna imprescindível treinar o controle mental.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Entre caprichos e necessidades transita sua alma nesta parte do caminho, tendo de discernir se o que pretende adquirir é realmente necessário ou se não se trata de um capricho travestido de argumentos sensatos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é quando se torna propício você tomar as iniciativas que tiver em mente, porque mesmo que essas sejam eventualmente equivocadas, ao entrar em ação você encontrará a chance de as retificar. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas longas discussões que sua alma tem consigo mesma no silêncio barulhento do coração andam atingindo um ápice quase insuportável. Talvez tenha chegado a hora de encontrar alguém com quem conversar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As discórdias precisam ser focadas em trazer resultados produtivos e em fomentar a união entre as pessoas. Sim! há casos em que as discórdias são imprescindíveis, caso se queira congregar as pessoas. Contradições.