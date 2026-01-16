Cine Brasília exibe clássico de Pasolini nesta sexta-feira (16/1)

No filme, Terrence Stamp intepreta jovem que adentra lar de família rica e abala as relações - (crédito: Reprodução)

O impacto de uma presença misteriosa é o ponto de partida de Teorema, filme emblemático de Pier Paolo Pasolini, lançado em 1968, que integra a Sessão Clássicos do Cine Brasília neste mês. A obra será exibida em duas sessões, nesta sexta-feira (16/1), às 20h30, e no sábado (17/1), às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 10 (meia). Elenco traz Terence Stamp, Silvana Mangano e Massimo Girotti.

Ambientado em Milão, o longa acompanha a desintegração de uma rica família burguesa após a chegada de um jovem enigmático, vivido por Terence Stamp, que transforma a vida da empregada, do filho, da mãe, da filha e do pai. Quando o visitante parte de forma abrupta, cada personagem segue um caminho extremo e revela o vazio, a repressão e a fragilidade que sustentavam aquela estrutura familiar.

Lançado em contexto de efervescência política e cultural, Teorema faz crítica radical à burguesia e ao capitalismo. Com uma linguagem marcada por silêncios, Pasolini constrói uma obra que se afasta da narrativa tradicional para se afirmar como uma experiência filosófica e provocadora, ainda capaz de inquietar o público nos dias atuais.

Na programação do Cine Brasília também estão Valor sentimental, de Joachim Trier, O agente secreto, de Kléber Mendonça Filho, e Jovens mães, de Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Serviço

Teorema

De Pier Paolo Pasolini, no Cine Brasília, nesta sexta-feira (16/1), às 20h30, e neste sábado (17/1), às 18h.