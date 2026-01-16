Resident Evil Requiem: veja todas as novidades apresentadas em evento

Novo título mira mistura entre jogabilidade de ação e de terror da série, trazendo momentos com Leon e Grace que o diretor aponta como "perfeitamente balanceado" - (crédito: Divulgação/Capcom)

Em uma apresentação especial nesta quinta-feira (15/1), a gigante japonesa Capcom mostrou mais detalhes de Resident Evil Requiem, próximo capítulo da franquia. O vídeo traz o diretor do título, Koshi Nakanishi, explicando os principais aspectos de Resident Evil Requiem. O jogo será lançado em 27 de fevereiro de 2026, para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

A saga de zumbis está de volta em mais um título que promete agradar tanto os fãs de ação desenfreada, quanto de terror apavorante. Leon e Grace terão dois estilos de jogabilidade.

Confira cenas do jogo e exemplos da jogabilidade:

A jogabilidade de Leon S. Kennedy é focada na ação, trazendo de volta mecânicas icônicas de Resident Evil 4. Leon vai contar com execuções, golpes corpo a corpo, novas armas e a possibilidade de atirar em partes específicas para criar certas aberturas no combate.

Leon agora também porta um machado Tomahawk, que pode ser afiado, usado para aparar ataques ou até mesmo realizar execuções furtivas. As armas deixadas por inimigos, como a motosserra que aparece no vídeo, podem ser usadas temporariamente pelo jogador.

A gameplay de Grace Ashcroft segue o estilo de Resident Evil 2, com uma movimentação mais lenta e pouca munição, já que ela será a protagonista dos momentos mais tensos da história. Grace leva consigo o revólver Requiem, uma arma com uso limitado, pensada para situações extremas.

O sistema de fabricação de itens também foi inspirado em Resident Evil 2, pedindo recursos específicos. Um dos novos acessórios apresentados é o injetor especializado, feito para impedir mutações em cadáveres.

Mesmo com as diferenças, ambos protagonistas partilham ferramentas, armas secundárias e dispositivos estratégicos, garantindo que o jogador vai ter que se adaptar ao personagem escolhido. Um dos destaques do showcase é a possibilidade de alternar livremente entre 1º e 3º pessoa, sem qualquer restrição de personagem ou situação.

Poder alternar a câmera será de grande impacto na leitura dos ambientes, na percepção dos inimigos e na maneira que o combate vai ser conduzido, principalmente nas partes da Grace. Com o lançamento do jogo, a Capcom espera inaugurar uma nova era de “survival horror”.