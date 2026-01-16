Marvel Rivals anuncia 6ª Temporada com a chegada de Deadpool

Após o casamento da Vampira e do Gambit, Deadpool chega para colocar o caos no museu do Colecionador - (crédito: Divulgação/NetEase Games)

O Hero Shooter com os maiores heróis da Marvel vai receber nesta sexta-feira (16/1) uma nova atualização para a sexta temporada do jogo chamada de Noite no Museu. A principal novidade do início de 2026, foi anunciada oficialmente durante a premiação do The Game Awards 2025, que confirmou a chegada do mercenário tagarela, Deadpool, ao título.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Wade Wilson ganhou um visual inédito para o jogo, além de ser o primeiro e o único personagem — até o momento — que pode ser jogado nas três funções de jogo. Vanguarda, Duelista e Estrategista — Tanque, dano e cura respectivamente. Cada modalidade do personagem possui diferentes habilidades, contudo apenas um Deadpool poderá aparecer em cada lado.

Leia também: Amazon revela visual de Sophie Turner como Lara Croft

Na temporada 6, chegará um novo lote de acessórios para Deadpool, Rogue, Doutor Estranho, Senhor Fantástico, Garota Esquilo, Homem de Ferro, Capitão América, Demolidor, Pantera Negra e Tempestade. Eles serão lançados com a nova atualização. A nova versão também introduzirá um modo foto na Times Square, onde os jogadores poderão ajustar os ângulos da câmera, escolher seus filtros favoritos e capturar momentos.

Além disso, a partir da atualização de 29 de janeiro, será lançado um novo mapa de comboio, Museum of Contemplation. Times Square contará com uma nova área: The Clobberin' Club, onde os jogadores poderão desafiar outros para duelos.

A próxima personagem que também deve chegar ao jogo ainda na 6ª Temporada é a caçadora de monstros, Elsa Bloodstone. Tendo grandes aparições nas histórias do mundo oculto da Marvel, principalmente dividindo tramas com o Blade e o Cavaleiro da Lua. Contudo, a personagem ainda não tem uma data para chegar no título, mas deve aparecer durante a atualização de meio de temporada.

Leia também: Ator de Thor é escalado como Kratos na série de God of War

2026 é o ano do competitivo

A NetEase Games anunciou também que o Ignite 2026 marcará o início oficial da Marvel Rivals Professional League. Em 2025, a Marvel Rivals Esports expandiu bastante o cenário competitivo do jogo por meio da Ignite Series, um circuito global com cinco temporadas, além do Marvel Rivals Championship.

Em 2026, esta nova era será reforçada com a introdução de um programa de parceria para equipes, projetado para garantir um crescimento sustentável e maior integridade competitiva. O prêmio total anual da Marvel Rivals Professional League não terá limite, começando com US$3 milhões garantidos e aumentando com a receita compartilhada das vendas dos aspectos de Esports ao longo do ano.

A temporada 2026 da Marvel Rivals Esports será dividida em duas fases competitivas principais e contará com dois eventos internacionais em LAN. Uma novidade importante é a pré-temporada, que acontecerá em abril. A temporada será composta pela fase 1, que será realizada de maio a junho, seguida pelas finais da metade da temporada em agosto. A fase 2 acontecerá de setembro a outubro e culminará com a grande final no final de novembro. A Marvel Rivals Esports Pro League 2026 contará com quatro regiões principais: América, China, Pacífico e EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A partir de 2026, quase todos os torneios regionais da Ignite Series e as finais da metade da temporada servirão como qualificatórias para a grande final do Marvel Rivals. Os pontos da liga serão atribuídos com base nas posições finais na fase 1, nas finais da metade da temporada e na fase 2. As equipes podem garantir sua vaga na final mundial vencendo os playoffs da fase 2 ou terminando entre os primeiros lugares na classificação anual da liga.

Em 2026, a Marvel Rivals se unirá a organizações de elite de todas as regiões para lançar o inovador programa Marvel Rivals Esports Partner Teams, que estabelecerá uma base sólida para a competição global. As equipes selecionadas compartilharão as receitas geradas pelo conteúdo do jogo relacionado a elas e receberão apoio integral, criando um ambiente sustentável para o desenvolvimento competitivo a longo prazo. As inscrições já estão abertas para organizações de todo o mundo e serão encerradas em 15 de janeiro de 2026.

A sexta temporada, Noite no Museu, chega no dia 16 de janeiro. Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.