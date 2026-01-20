Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (20/1)

AUTOCRATAS E HUMANISTAS

Data estelar: Mercúrio ingressa em Aquário, Saturno e Urano em sextil.

O que andam fazendo as almas que sempre lutaram por um mundo mais justo diante do avanço da brutal imoralidade dos autocratas?

No mundo proposto pelos autocratas, tanto a empatia quanto a civilidade seriam defeitos, fragilidades que precisam ser exorcizadas, dado que a proposta é retornar à lei do mais forte.

As almas de boa vontade, que têm aversão ao conflito, andam cheias de indignação, tentando sobreviver sem se expor demais, para não se tornarem alvos e, no íntimo dos seus pensamentos, argumentam que são moralmente superiores e que o tempo vai solucionar as distorções da atualidade. Os autocratas são brutais, mas realistas, enquanto os que se importam com as condições humanas são admiráveis, mas ingênuos quanto ao encalacrado egoísmo humano e suas ramificações.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance para que os planos continuem em andamento, porque se deixar ao sabor do destino, então os mecanismos complexos do funcionamento da vida provocarão muitas incertezas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que estiver completamente arraigado em seu caráter não precisa de maiores explicações, porque se demonstra o tempo inteiro através de suas atitudes e comportamentos objetivos. O resto será sempre teoria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esses planos malucos que sua alma anda ruminando precisam ser passados pelo crivo da praticidade, porque ainda que promovam um entusiasmo fora do comum, isso não será suficiente para fazer a vida acontecer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As ações de certas pessoas afetam diretamente seus interesses, e não seria o caso de deixar acontecer, mas de intervir sem, no entanto, se expor demais, apenas o necessário. Este é um momento de movimentos delicados.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Acione as pessoas responsáveis por fazer o que você sente impulso de realizar. Este é um momento no qual você precisa se proteger, isto é, se expor o menos possível. Mande outras pessoas dar a cara por você, isso sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essa vontade louca de enfiar o pé na porta e fazer o que bem entender há de ser temperada com uma boa dose de sabedoria, para você não se expor desnecessariamente quando seus assuntos não estiverem bem amadurecidos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para aproveitar tudo que a Vida, com seus mistérios, anda oferecendo a você, é preciso que você não se detenha por tempo demais a refletir, mas se dedicar a colocar em prática, com rapidez, tudo que é intuído.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A melhor maneira de você demonstrar suas razões é atuando de acordo às suas propostas, porque se as pessoas notarem qualquer divergência entre o discurso e as atitudes, ficarão com as atitudes para julgar você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Selecione as pessoas que, além de prometerem mundos e fundos como quaisquer outras, também se dedicam a ser coerentes com o que prometem, nem sempre conseguindo os resultados pretendidos. Agir é valioso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda dá tempo de tomar algumas atitudes e iniciativas para resolver os perrengues em marcha, antes de que as coisas se tornem sérias demais para poderem ser solucionadas. O tempo não perdoa, passa para todo mundo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre a contenção e a impulsividade transita sua alma neste momento, tendo de encontrar sabedoria para que o equilíbrio seja a nota dominante da cena. Contenção às vezes, impulsividade noutras, assim passa o tempo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Diante de todos os desafios que se apresentam nesta parte do caminho, terá ficado evidente que você não conseguirá avançar sem ajuda. Isso traz à tona a questão de que, agora, não seria hora de continuar sendo eremita.



