Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (21/1)

A MODERAÇÃO COVARDE

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

A moderação mental e emocional diante da loucura desenfreada que impera no mundo atual, apesar de ser sensata é também imprópria, porque é análoga ao silêncio das pessoas boas diante do avanço da maldade, o qual, se não censura passa um cheque em branco para a brutalidade avançar e se tornar a moeda corrente dos relacionamentos.

Enfastiarmo-nos com a brutalidade generalizada, com a desvalorização das leis e pactos de cooperação entre as nações, é o primeiro passo para que essa moderação, que pode ter sido um dia elegante, mas que agora representa a covardia, se transforme na faísca divina que põe fogo nesse gigante adormecido de onde todo poder emana, os princípios universais.

O mundo não é mais o mesmo de antes; a liberdade, uma vez experimentada, nunca mais tem condições de retroceder.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De vez em quando é preciso passar a limpo sua relação com as instituições oficiais, colocando em dia as documentações, impostos e essas coisas que seria melhor ver pelas costas, mas que existem assim mesmo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Prometa só e unicamente aquilo que seja capaz de cumprir, porque nesta parte do caminho você atrapalharia tudo caindo na tentação de vender um peixe inexistente. Resista a essa tentação, faça só o que seja possível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É desgastante ter de esclarecer fofocas, e seria melhor nem dedicar muito tempo a isso, porque sua dedicação sinalizaria que haveria algo verdadeiro nelas. Procure tratar as fofocas com indiferença, isso as anulará.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seguir em frente é preciso, apesar de todo o desgaste que a situação atual provoca. No meio desses aparentes perigos do caminho surge a oportunidade de você reclamar seus direitos e conseguir resultados positivos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que a princípio pareceria uma adversidade, logo mais se transformará num cenário favorável para você. Portanto, evite se estender demais em qualquer tipo de susto que levar, porque esse não tem relevância.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O cardápio das potencialidades está aberto diante de sua alma, e agora é o momento certo para usar seu discernimento e selecionar aquelas às quais dedicará seu tempo e esforço para fazer acontecer. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quanto maior seja a precisão de seus desejos, maiores também serão as chances de os satisfazer, sem muito esforço inclusive. Porém, em geral a alma se conforma com visões imprecisas, e isso atrapalha tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Toda essa movimentação da atualidade aponta para um único destino, a tendência de sua vida não ser mais a mesma de antes. Isso pode ser tanto objeto de celebração quanto de luto, dependendo de seus objetivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todo esse barulho ao seu redor tira o foco do que é oportuno fazer, ficar em silêncio para amadurecer melhor as ideias e selecionar algumas poucas para se dedicar a colocar mãos à obra. Tome distância de todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça o que seja mais seguro, e para isso será necessário usar o discernimento e selecionar as experiências que pareçam conduzir a esse estado de coisas, resistindo à tentação de se envolver nalguma encrenca.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo que você não saiba direito o que fazer, algo será feito, e por mais atrapalhada que seja a ação, ainda assim será melhor do que continuar esperando que o cenário desanuvie e se torne favorável a você. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É fundamental que você, nas suas reflexões e meditações, seja exato e sincero em tudo que pensa, evitando cair na tentação de puxar a sardinha para seu lado e justificar o que, inclusive, seria injustificável.