Documentário ‘Sede de Rio’ tem sessão especial no Cine Brasília

O documentário Sede de Rio, dirigido por Marcelo Abreu Góis, ganhará uma exibição especial no Cine Brasília na próxima quarta-feira (21/01), às 19h30. O longa atravessa fé, luto, mitologia e pertencimento ao retratar a trajetória espiritual de Seu Nir, Nitercílio Ferreira de Morais, um senhor que cresceu às margens do Rio São Francisco. A sessão será seguida de um debate com o diretor e integrantes da equipe, abrindo espaço para diálogo com o público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ideia do longa surgiu durante as gravações da série documental Orquestra do Mundo — Rio de São Francisco, trabalho anterior de Marcelo Abreu Góis. Foi nesse contexto que o diretor conheceu Seu Nir, o personagem central do documentário que tem uma relação simbiótica com o rio, pela dor de ter perdido um filho nas mesmas águas que garantiram sua subsistência. Essa experiência deu origem a um ensaio audiovisual que vai além de uma biografia tradicional e se aproxima de uma narrativa mais poética, ao alternar momentos de contemplação das paisagens espirituais, com depoimentos e relatos das vivências de Nitercílio.

Leia também: Mostra de Cinema de Tiradentes abre programação do cinema nacional em 2026

A obra acompanha a jornada espiritual de Seu Nir, que todos os anos parte em romaria até Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O percurso, feito pelas águas do Rio São Francisco, se transforma em um ritual de fé, memória e pertencimento. Ao longo do trajeto, o filme aborda temas como luto, espiritualidade e a conexão profunda entre homem e natureza, e propõe uma reflexão sobre a preservação das águas e das culturas que vivem às margens do rio.

Realizado ao longo de três anos, o documentário foi lançado nos cinemas brasileiros em setembro de 2025, e vem se destacando no circuito de festivais nacionais e internacionais. Entre os principais reconhecimentos estão o Prêmio Especial do Júri e o de Melhor Som no Festival Internacional de Cinema de João Pessoa, além de prêmios em festivais na Europa, Ásia e América do Norte, como o Audience Choice Award pela Lift-Off Global Network, e o Bronze Award de Melhor Documentário e Melhor Direção no Sevilla Indie Film Festival.

Leia também: Companhia Os Melhores do Mundo se apresenta no teatro Royal Tulip

O filme propõe uma reflexão sobre a preservação das águas e das culturas que vivem às margens do rio. A intenção é que o público vá além da experiência de assistir e estabeleça uma conexão sensorial com o Rio São Francisco. A obra convida a sentir os sons, as águas e a dimensão espiritual que atravessam a narrativa.





Serviço

Sede de Rio

No Cine Brasília, na quarta-feira (21/01), às 19h30. Ingressos: R$5. Não recomendado para menores de 12 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



