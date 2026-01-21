Instituto Adus lança livro sobre culinária africana e ancestralidade

Na próxima quarta-feira (28/1), o Instituto Adus, em parceria com o Ministério da Cultura, promove o lançamento do livro Sabores & Lembranças África no Sesc Ipiranga, em São Paulo. O projeto reúne histórias de refugiados africanos no Brasil, evidenciando memórias familiares, receitas de pratos típicos e ancestralidade. O evento tem início às 17h e a entrada é gratuita.

O projeto foi feito com participação de dez refugiados de Angola, Camarões, Togo, Moçambique, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Gâmbia, Nigéria, África do Sul e Tanzânia. Além da gastronomia, a relação do Brasil com a cultura africana e o senso de comunidade também são abordados.

Durante o evento de lançamento, acontecerá também uma roda de conversa com os cozinheiros participantes do livro Nduduzo Godensia Siba, da África do Sul; Konan Gautier Kouadio, da Costa do Marfim; Marseu Sebastião de Carvalho, de Angola; e Nwakaego Ikakke Godfavour, da Nigéria. Além disso, o Grupo Maobé faz uma apresentação de dança, que envolve danças e percussões tradicionais de países africanos, como Togo, Gana e Benin.

Serviço

Lançamento de Sabores & Lembranças África

Na próxima quarta-feira (28/1), a partir de 17h, no Sesc Ipiranga (R. Bom Pastor, 822), em São Paulo. Entrada gratuita.