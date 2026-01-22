Tânia Maria é "novo ícone do cinema", diz jornal 'New York Times'

A atuação de Tânia Maria no longa O agente secreto não tem sido destaque apenas em cenário nacional. Responsável por encarnar dona Sebastiana na história dirigida por Kléber Mendonça Filho, a atriz potiguar de 79 anos também é aclamada no exterior. Nesta quinta-feira (22/1), foi mencionada pelo jornal americano The New York Times como "novo ícone do cinema brasileiro".
Em entrevista concedida ao veículo nova-iorquino, é evidenciado não apenas o sucesso recente da atriz. Também mostra como Tânia lida com o estrelato, assim como o impacto gerado pelas atuações dela nas comunidades de fãs do cinema brasileiro.
"Mesmo de óculos escuros, Tânia Maria de Medeiros Filha não consegue mais sair de casa sem ser reconhecida e aclamada pelos fãs", diz a matéria, escrita pela repórter brasileira Ana Lovona. "Onde quer que eu vá, as pessoas me reconhecem. É maravilhoso. Mas nada disso subiu à minha cabeça", contou Tânia.
O jornal chama a atenção para a carreira da atriz. Durante a trajetória, ela possui apenas alguns papéis no currículo. Muitos deles, inclusive, como coadjuvante. Antes de começar a atuar, a apenas alguns anos, "passou seus dias costurando tapetes na pequena cidade natal, no Nordeste". Agora, Tânia tem "abalado tanto no Brasil quanto no exterior com a performance estelar no filme O Agente Secreto".
O The New York Times pontua que com apenas 11 minutos de tela no mais recente sucesso cinematográfico do Brasil, a atriz "é manchete de jornais ao redor do mundo" e ainda "conquistou mais de 100 mil seguidores nas redes sociais em apenas meses". Durante a entrevista, Tânia ainda relatou que o sucesso se deve à proximidade da personagem que interpreta, dona Sebastiana, à sua própria pessoa. "Acho que é por conta da minha simplicidade. Eu sou aquela pessoa. Eu sou a dona Sebastiana", relatou.
A reportagem ainda destaca o impacto do figurino de Tânia no filme. Sempre com o costumeiro vestido florido e um cigarro nas mãos, dona Sebastiana foi o centro de um concurso de fantasias. No último dia 11 de janeiro, domingo, diversos fãs compareceram ao Estação Net Rio, em Botafogo, tanto para assistir ao filme quanto para competir no concurso. Naquele mesmo dia, o longa foi premiado com o Globo de Ouro.
Durante a entrevista, Tânia ainda relata não ter planos de se aposentar. Para ela, o ponto alto da carreira marca apenas o começo dela. "Eu não sou velha, entende? Só estou começando", garante.
