Mostra 'Sussurros' explora arte brasileira em vários formatos

Com um projeto curatorial que investiga os pequenos formatos, a exposição Sussurros mergulha na obra de artistas brasileiros que fazem parte do acervo da Referência Galeria de Arte. A mostra reúne um total de 117 obras, boa parte delas, segundo o curador Emerson Dionisio de Oliveira, centradas em temas como paisagem e corpo. "É um conjunto bastante amplo. A galeria investe bastante na lógica da paisagem e no corpo como elemento mais representacional", explica.

Oliveira explorou a própria ideia de uma coleção técnica para conceber Sussurros. "A metodologia para curadoria de coleções é aquilo que está dentro da própria coleção. E minha ideia era trabalhar com a noção de adaptabilidade, de como essas obras acabam sendo expostas uma ao lado da outra nas reservas técnicas, na casa das pessoas e como podem mudar sua vizinhança", explica o curador, que propõe ao público o que ele chama de um jogo de montagem no qual as obras dialogam entre si como se sussurrassem.

Oliveira se inspirou em outra exposição montada recentemente na galeria, Fofoca, cuja curadoria de Samantha Canovas propunha explorar o processo de criação de obras assinadas por mulheres. "Quis contaminar um pouco essa dinâmica trazendo mais de 30 artistas e separando em séries de obras para pensar como elas se relacionam umas com as outras", explica o curador, que também tomou como referência os colecionadores e suas maneiras de dispor as coleções em espaços domésticos.

Nas coleções privadas, a variedade de artistas e estéticas pode ser grande, já que o gosto do colecionador é o norte do acervo. Nessa dinâmica, obras muito diferentes podem encontrar diálogos inusitados e conviver em espaços nada óbvios. "Minha expectativa é pensar na lógica da montagem do colecionador e não necessariamente do ateliê. É uma diferença bacana. A proposta é trazer a intenção da coleção, como um colecionador acaba tendo obras diferentes de diferentes artistas e como podem conviver e se adaptar umas às outras", garante o curador.

Ele utilizou cerca de 70% dos artistas representados pela galeria, formatos diferentes e com quase todas as linguagens clássicas bidimensionais. Há fotografia, pintura e gravura, mas também objetos. "A ideia é propor uma narrativa em cadeia", avisa o curador, que investiu em obras de artistas de diferentes gerações,nomes como Rodrigo Godá, Pitágoras, Raquel Nava, Camila Soato, Carlos Vergara, Clarisse Gonçalves e Galeno.

Serviço:



Sussurros

Curadoria: Emerson Dionisio de Oliveira. Abertura neste sábado (24/1), às 16h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202 Bloco B Loja 11 Subsolo). Visitação até 14 de março, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 14h