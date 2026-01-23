Diretor critica brasileiros após indicações ao Oscar: "Ultranacionalistas"

Oliver Laxe criticou o voto brasileiro no Oscar, apesar de brasileiros serem menos de 70 entre cerca de 10 mil membros da Academia - (crédito: Reprodução / VHS Cut)

O diretor espanhol Oliver Laxe, à frente de Sirat — um dos concorrentes diretos de O Agente Secreto na disputa por Melhor Filme Internacional no Oscar 2026 — fez comentários depreciativos sobre os integrantes brasileiros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que votaram no longa de Kleber Mendonça Filho.

Em entrevista concedida à televisão espanhola nesta quinta-feira (22/11), logo após o anúncio oficial das indicações, Laxe afirmou: “Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele.”

A fala surge justamente no ano em que o Brasil alcança um marco histórico na premiação, com o recorde de cinco indicações. O Agente Secreto aparece em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. Já Sonhos de Trem concorre em Melhor Fotografia, com trabalho assinado por Adolpho Veloso.

Apesar da insinuação de peso decisivo do voto brasileiro, os números não sustentam essa leitura. Dos cerca de 10 mil membros que compõem a Academia, responsáveis por definir indicados e vencedores do Oscar, menos de 70 são brasileiros. A declaração do diretor repercutiu negativamente e Laxe passou a ser alvo de críticas nas redes sociais, especialmente por parte do público brasileiro.

Indicado ao Oscar em Melhor Filme Internacional e Melhor Som, Sirat acompanha a trajetória de um pai e um filho que chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca de Mar, filha e irmã desaparecida meses antes durante uma dessas festas prolongadas.

Em meio à música eletrônica e a uma atmosfera crua de liberdade desconhecida, os dois percorrem o local distribuindo a foto da jovem. Conforme a esperança vai se dissipando, a dupla decide seguir um grupo de frequentadores rumo a uma última celebração no deserto. A travessia por um ambiente hostil e escaldante transforma a busca em um confronto direto com seus próprios limites.

Premiado com o Prêmio do Júri no último Festival de Cannes, Sirat também foi o filme de abertura da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O longa leva a assinatura da produtora El Deseo, dos irmãos Pedro Almodóvar e Agustín Almodóvar, e chega aos cinemas brasileiros em 26 de fevereiro, com distribuição da Retrato Filmes.

Oliver Laxe, diretor de ‘Sir?t’, desmerece as conquistas do Brasil no #Oscar.



“Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele.”

pic.twitter.com/l3rNjEFHKq January 23, 2026

