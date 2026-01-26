Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (26/1)

OS PRÓXIMOS CAPÍTULOS - Data estelar: Netuno ingressa em Áries.



As leis, regras, pactos e acordos entre as pessoas e países são o muro de contenção que separa a civilização da brutalidade, porque infelizmente o ser humano é motivado por ambições desmedidas e não tem grande consideração pelas condições miseráveis que seu afã de conquista provoca.



O ser humano pode ser lobo, porque realmente há um egoísmo encalacrado em sua natureza, porém, o mesmo humano-lobo também pode ser sublime, como os lobos, que não somente buscam de forma selvagem o alimento, mas também sabem se organizar comunitariamente.



2026 é o ano em que a ambição dos autocratas vai destruir o precário equilíbrio geopolítico que mantém o mundo em paz, e apesar de serem bem-sucedidos no início, o mundo não é mais o mesmo de antes e a resposta da maioria será fulminante. Cenas dos próximos capítulos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Pesar a mão não é o mesmo do que manter a mão firme para evitar desvios de última hora. As pessoas, muito provavelmente, não verão a diferença, mas para sua alma a diferença será enorme, entre a briga e a paz de espírito.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Levar tudo a sério é importante, mas não ao ponto de perder o necessário espírito infantil que lhe permite viver como se tudo fosse uma brincadeira colossal. Mais do que nunca, você precisa desse espírito agora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):



Essa vontade louca de cair no mundo e vivenciar novidades há de ser administrada com a maior sabedoria possível, porque a urgência com que se manifesta não é compatível com as circunstâncias apropriadas para a realizar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



O que é de seu merecimento não virá servido em bandeja de prata, você terá de lutar e também cuidar que as pessoas intrusas não tentem se apropriar de seus interesses e subverter a mesa de jogo. Momento complexo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



O jogo que certas pessoas fazem é bastante duro, mas dá para aguentar, principalmente tendo em vista os resultados pretendidos. É preciso fazer alguns sacrifícios, tais como depender temporariamente de alguém.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Tudo poderia ser aprimorado, mas chega uma hora em que você precisa tornar públicos os assuntos em que está trabalhando, mesmo que para sua alma ainda não esteja no nível de aprimoramento que desejaria. Não importa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



De tanto você conter suas vontades no passado, agora parece que abriram todas as comportas ao mesmo tempo e, por isso, sua alma se vê tentada a fazer o que quiser. Os resultados são imprevisíveis, mas valem a pena.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



Para colocar ponto final nas questões que vêm atazanando há tanto tempo que ninguém mais se lembra direito como foi que tudo começou, você vai precisar ser firme e não deixar lugar a dúvida sobre o que pretende.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



Você sabe que as aparências enganam, mas na hora de isso acontecer a alma continua se enganando assim mesmo, em vez de manter a lucidez. Procure se esforçar para isso não acontecer nesta hora de negociações.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Tudo que deixa sua alma confortada e segura precisa ser trabalhado o tempo inteiro, porque a estabilidade não acontece por si só, é algo que resulta de sua firme intenção de que tudo continue assim. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Agora é quando sua alma está habilitada a agarrar o que pretende, sem dar maiores explicações, mas tendo em mente que muito provavelmente haverá encrenca depois, porque as pessoas se sentem melindradas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Todas essas vontades que você pretende realizar precisam encontrar o cenário perfeito para não se converterem em engodos e constrangimentos. Portanto, vale a pena se conter e amadurecer mais as ideias.