Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (27/1)

EXATIDÃO - Data estelar: Marte e Plutão em conjunção.



Declara hoje, sob os auspícios de um céu que protege e ampara a boa vontade, mas não a da intenção, senão a da prática, que as sombras que te aterrorizam desde que te conheces por gente não terão mais esse poder sobre ti, e volta-te contra essas mordendo suas carnes mucilaginosas e cuspindo em seus rostos imprecisos.



Precisas, no entanto, ter essa atitude com a mesma exatidão angular com que ingressam as cápsulas espaciais em seu retorno à atmosfera terrestre, porque sem essa exatidão te perderias novamente nesse labirinto insofismável dos teus terrores noturnos.



Todo teu poder reside na exatidão, em conheceres com precisão milimétrica o que desejas, sem ter pudor nenhum em declarar para ti que a vida perde todo seu sentido sem te atrever a praticar o que desejas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Coloque suas pretensões sobre a mesa, mas não espere compreensão nem tampouco aceitação, pelo contrário. É mais provável que ao abrir o jogo as pessoas reclamem tanto que pareça que você esteja fazendo tudo errado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Ainda que sua alma não esteja completamente convencida de que deve seguir em frente com o que já está engatilhado, engula suas incertezas e se atreva a viver como se tudo fosse uma enorme brincadeira. Aí sim!

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):



Suas certezas são brilhantes e confortam a alma e, eventualmente, podem servir de guia para as pessoas de seu círculo de relacionamentos. Porém, ainda que brilhantes, suas certezas também provocarão discussões conceituais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



Há tanta coisa em jogo que não seria interessante para ninguém, muito menos para você, passar por este momento sem se focar nos interesses que precisam ser defendidos, porque nada virá servido em bandeja.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



Depender demais do que outras pessoas pretendem não é algo confortável, porém, se você encarar a situação como um passo necessário para atingir seus propósitos, então essa dependência não durará tempo demais.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



O tesouro não reside naquilo que você faz agora, mas no que virá depois de você o apresentar ao público, porque a partir dessa hora os assuntos vão se ramificar e multiplicar. Aí sim você vai gostar do que acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



Os resultados do que você empreender nesta parte do caminho são imprevisíveis, mas uma coisa é certa, você vai se divertir muito com o que acontece, não porque seja hilário, mas pela diversidade e intensidade de tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



Dúvidas sempre haverá, mas chega uma hora, que é a atual para você, em que apesar das hesitações você precisa tomar decisões firmes e assertivas. Faça isso e verifique os resultados, que serão melhores do que a hesitação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



Sempre haverá margem para negociação, mas às vezes a realidade é tão complexa que as pessoas discutem de um jeito que dá a impressão de não haver margem de negociação nenhuma. Evite se deixar enganar com as aparências.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Pegue o que seja seu e se tiver vontade de ajudar alguém, procure fazer esse movimento com elegância, sem passar por cima dos sentimentos alheios. Isso requererá de você muita presença de espírito e paz.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Procure ter a alma muito bem disposta a fazer coisas que em outros momentos pareceriam inimagináveis, porque este não é um momento normal como quaisquer outros, há muita coisa em jogo e sua alma é a jogadora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Com mínima clareza, você perceberá que agora não seria o momento propício para você realizar suas vontades, e que se você se conter e amadurecer melhor as ideias, ganhará sossego e paz de espírito com isso. Melhor assim.