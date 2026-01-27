Benzadeus celebra sucesso com lançamento de EP

Benzadeus inicia 2026 com segunda parte de Na Rota do Benza no Pelô - (crédito: Divulgação)

O grupo de pagode Benzadeus começou 2026 acelerado com o lançamento do segundo volume do projeto Na Rota do Benza no Pelô. Gravado no coração do Centro Histórico de Salvador com o propósito de aprofundar a conexão do grupo com a cultura baiana e com o público que acompanha essa fase especial da carreira, o álbum está disponível nas plataformas digitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A proposta musical do Benzadeus também passa pela mistura de ritmos, sempre com respeito às raízes, destaca o vocalista Magrão ao Correio. "Gostamos de misturar outros gêneros musicais com o samba e o pagode. Acreditamos que essa mistura, feita com muito carinho e respeito à música, gera resultados positivos", explica Magrão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Magrão afirma que o projeto representa um divisor de águas para o grupo,. "Nós acreditamos que esse projeto Na Rota do Benza no Pelô é o que vai mudar as nossas vidas. Começar 2026 falando sobre esse audiovisual é começar com o pé direito. Ele ainda tem muita coisa para entregar, e as pessoas já estão cantando as músicas, que já fazem parte da vida delas", afirma.

Segundo o vocalista, cada volume do projeto traz uma atmosfera diferente, mas complementar. "A primeira parte trouxe um lado mais romântico, com uma pitada de ousadia. A segunda vem com um astral mais cotidiano. Já a terceira tem uma onda gostosa de ouvir", destaca.

O novo EP chega com faixas inéditas, com sonoridade leve, e características próprias do Benzadeus. Com versos que misturam ironia, desejo e relações intensas, a canção traduz bem o espírito do projeto. "Essa música tem uma verdade muito grande. É divertida, é real e conversa direto com quem já viveu uma relação sem promessa nenhuma, mas cheia de intensidade", comenta.

O lançamento do Vol. 2 chega em um momento especial da carreira do grupo. O Benzadeus vive uma fase histórica, recentemente coroada com a conquista do Prêmio Multishow, levando o nome do pagode e do Centro-Oeste ao topo da música nacional. Com milhões de streams acumulados, o grupo se consolida como um dos principais nomes do pagode brasileiro.

Olhando para o futuro, a expectativa é alta. "2026 acreditamos ser um ano que vai mudar a nossa história pra melhor. O ano de 2025 foi de muitas realizações, mas sabemos que foi só o começo da nossa jornada. Temos muito para viver, aprender, ensinar, curtir e agradecer. Que este seja mais um ano feliz para o Benzadeus", conclui Magrão

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



