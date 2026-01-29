Nebojsa Todorovic faz show no Clube do Choro nesta quinta

Nesta quinta-feira, o Clube do Choro recebe um show do cantor austríaco Nebojsa Todorovic. A noite se dedica ao legado do blues, jazz, soul e R&B, com destaque para clássicos que marcaram os anos 1970 e 1980, gêneros e épocas que moldaram a história da música moderna. Toda a renda arrecadada será destinada à compra de equipamentos de áudio para o musical sobre a vida de Chico Xavier, produzido pela Comunhão Espírita de Brasília.

O show é construído a partir da evolução dos estilos musicais, dividido em atos que reverenciam o passado, dão uma nova visão do presente e visualizam o futuro. "A essência do espetáculo é transmitir mensagens de superação, esperança, resiliência e empoderamento através da música", afirma o cantor. A narrativa busca aproximar a plateia da música, por meio de histórias e emoções que reforçam o caráter atemporal dessas linguagens.

O caminho de Nebojsa Todorovic no Brasil começou em 1995, quando o cantor iniciou projetos sociais no Rio de Janeiro e se destacou como produtor musical e agente cultural, trabalhando ao lado do maestro Lua Lafayette e colaborando com grupos como Negritude Júnior e Art Popular. Em 2016, mudou-se para a Alemanha, onde atuou como produtor artístico no Afrika Festival Nürnberg, um dos maiores eventos culturais da Europa, retornou para o Brasil em 2018 e vive em Brasília dando continuidade a sua carreira como cantor.

Espetáculo beneficente celebra Blues, Jazz, Soul e R&B com Nebo

Nesta quinta-feira (29/01), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis no site da bilheteria digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.