Escritora Maíra Valério lança 'Amarga' na Livraria Circulares

No próximo dia 31 de janeiro, a livraria Circulares recebe o lançamento do livro Amarga, da escritora Maíra Valério. O livro é composto por poesias e trabalha, sobretudo, a pressão pela felicidade em tempos de redes sociais. Junto ao lançamento, um bate-papo mediado por Gabriel Pagliuso ocorrerá, com os temas abordados nas poesias. O evento é gratuito e aberto ao público e começa a partir das 16h30.

A autora define o livro como muito forte: “É um soco nas facetas dentárias de resina que sorri forçadamente pelas redes sociais, em meio ao caos e às tragédias”. O livro tem tom sarcástico e seco, com poemas que exploram o que há de aterrorizante no cotidiano.

Dividido em cinco partes, o livro expõe uma sociedade que mascara o sentimento. “Ao trabalhar com um eu lírico assumidamente amargo, exagerado, ansioso e cansado, quis explorar o que não é considerado de ‘bom tom’ em uma sociedade de aparências”, comenta Maíra.

Amarga começou a ser escrito em 2022. “Foi um livro que me diverti escrevendo. Embora eu nem sempre goste dessa conversa de apontar a arte como algo terapêutico, não posso negar que, em muitos momentos, esse livro foi uma boia de salvação enquanto eu me afogava em momentos difíceis”.

Serviço

Amarga

Lnçamento neste sábado (31/1), a partir das 16h30, na livraria Circulares. Classificação indicativa livre. Entrada gratuita.