Curso audiovisual gratuito ensina sobre financiamento e políticas públicas

O Ministério da Cultura e a Escola Fundação Itaú lançaram o curso Audiovisual no Brasil: governança e ecossistema. O objetivo é apresentar políticas públicas de financiamento, desafios do setor e inovações do fazer cinematográfico. “Existem muitos discursos equivocados sobre a produção cultural no país”, afirma Mannu Costa, professora da Universidade Federal de Pernambuco e uma das organizadoras do projeto. Lidiana Reis, do Mercado Audiovisual do Centro-Oeste, é outra responsável pelas aulas.

A formação é voltada a gestores públicos, produtores, estudantes e pessoas interessadas no setor audiovisual. Mannu Costa avalia que o atual momento do cinema brasileiro aumenta a procura pelo tema. “O curso permite entender que o audiovisual é um segmento estratégico para o país. Acho que ele é elucidativo, de maneira leve e dinâmica.”

No primeiro módulo, a professora Mannu Costa apresenta conceitos fundamentais sobre o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Setorial do Audiovisual e os mecanismos federais de fomento, além de debater os desafios e estratégias específicas para a distribuição de obras brasileiras.

No segundo módulo, a roteirista e produtora Lidiana Reis se aprofunda na indústria do audiovisual brasileiro e aborda processos históricos do setor, os diferentes níveis de formação em audiovisual e os desafios da distribuição, difusão e circulação de filmes no país.

O curso está disponível na plataforma da Escola Fundação Itaú e pode ser acessado a qualquer momento. “Espero que as pessoas, gestoras de cultura ou não, compreendam melhor a atividade complexa e rica que é o audiovisual. Que isso desperte o interesse e crie ferramentas para o trabalho e atuação na área”, completa Mannu Costa.

Serviço



Curso gratuito Audiovisual no Brasil: governança e ecossistema. Aberto a todos os públicos. Disponível em fundacaoitau.org.br/escola.