Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (29/1)

O PROBLEMA É O SILÊNCIO - Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção.



Enquanto os ambiciosos desmedidos trocam farpas e insultos entre eles e elas, tudo vai continuar mais ou menos em equilíbrio, o problema não é esse estado de coisas porque, apesar de intimidar e assustar, ainda assim é sinal de que essas pessoas latem e não mordem.



O problema real será, para o mundo dos humanos de boa vontade, quando tais pessoas ficarem em silêncio, porque é de maneira sorrateira que se perpetram as abominações, já que aqueles que nos aterrorizam também vivem aterrorizados com a perspectiva de que suas imagens sejam manchadas.



Quando as notícias oficiais derem a impressão de que está tudo bem é que precisaremos começar a nos preocupar com as ações que, na calada da noite, serão postas em marcha, dando início às abominações que, depois, serão derrotadas, como sempre foi e continuará sendo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Meio que aos trancos e solavancos, mas de certa forma sua alma está chegando ao momento de concluir a complicada fase de fazer com que as pessoas se entendam sobre os pontos que durante muito tempo foram indiscutíveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Todo mundo tem opinião formada, mesmo que antes de a emitir nunca tivesse tido qualquer contato com o assunto. Isso desgasta bastante o processo de realização, porque sua alma se detém a explicar o que não precisaria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Enquanto você encontrar uma maneira mais ou menos sensata de fazer acontecer suas pretensões, mesmo que essas requeiram investimentos importantes você terá chance de as aproximar da realidade concreta. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

É hora de reclamar o que sua alma considera de merecimento, tendo em mente que nada será oferecido a você de bandeja. Ao contrário, mesmo que você mereça tudo que é reclamado, haverá oposição e contratempos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Continuar em frente apesar de tudo e de todos, porque mesmo que nesta parte do caminho não seja possível ter a confiança ideal nas pessoas envolvidas, você verá que, sobre a marcha, as coisas se acertam bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Talvez as pessoas com que você tenha de lidar nesta parte do caminho não sejam totalmente claras e honestas em relação ao que elas oferecem e expõem, mas se você levar isso em conta, nenhum problema acontecerá.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Para que as coisas sejam maravilhosas como sua alma sonha, nem tudo depende de suas intenções e boa vontade posta em prática, há também condições que estão fora do seu controle, e essas tornam tudo imprevisível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Quantas vezes você fez de tudo para satisfazer certos desejos só para depois se arrepender, por não ter sido tudo aquilo que a expectativa desenhava? Pois é! Agora é o momento de você pensar no amanhã.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

No mundo dos pensamentos, nossa humanidade é absolutamente livre e pensa cada coisa que nunca se atreverá a colocar em prática. Porém, quando esses pensamentos são ditos abertamente, você dá ideia a alguém.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Há toda uma fantasia crível que nos leva ao convencimento de que em primeiro lugar devemos investir em nossa autonomia individual, para só depois construir laços de cooperação e solidariedade. E assim dá errado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

O dia continuará tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre, e sua alma precisa selecionar direito em que se envolver, porque, definitivamente, não cabem todas as ideias nesse exíguo tempo cotidiano. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Como o mundo está de ponta-cabeça, tudo adotou um ar de imprevisibilidade que, se a sua alma não está preparada para administrar, resulta em ansiedades de todos os tipos. Continue com a mão firme no leme.