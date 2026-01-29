Galeria Casa Thomas Jefferson recebe a exposição 'Autodidatas'

A Galeria Casa Thomas Jefferson promove a exposição Autodidatas. A exibição fica aberta até o dia 28 de fevereiro, de segunda e sábado, e reúne obras de Dalton Miranda, Tony Lima e Murilo Frade. A entrada é gratuita. Os três são autodidatas e propõem a arte como gesto de identidade com narrativas visuais marcadas por experiências pessoais.

Dalton traz obras que transitam entre o real e o imaginário. As artes dialogam com a história, a cultura e a literatura, com diferentes suportes e técnicas, como acrílica sobre tela, aquarela, crayons e materiais pouco convencionais, aplicados também sobre papel jornal.

Tony Lima, tem uma trajetória artística construída a partir de uma história de resiliência. O artista tem uma linguagem livre e intuitiva com a figura humana e obras marcadas por cores vibrantes, formas estilizadas e referências às memórias de infância e ao cotidiano nordestino.

Murilo Frade apresenta o projeto Revisitando Montmartre, uma releitura de Maurice Utrillo. O artista retorna à casa após 34 anos. O projeto, iniciado em 2022, reúne obras em grandes formatos que reinterpretam, de maneira contemporânea e luminosa, os célebres cenários de Montmartre retratados pelo pintor francês Maurice Utrillo, com a proposta de trazer mais cor, luz e vitalidade ao bairro parisiense, e dialoga com pós-impressionismo europeu.

Serviço

Autodidatas

Visitação até 28 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 12h na Casa Thomas Jefferson Asa Sul (706/906 Sul). Classificação indicativa livre. Entrada gratuita



