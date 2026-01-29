Dia da Visibilidade Trans: livro propõe diálogo a partir de relatos reais

Realizado pela ilustradora Luda Aquareluda em parceria com a multi-artista Nambir Kaur, a obra está disponível online e proporciona um ponto de apoio para famílias que buscam entender e acolher as identidades trans - (crédito: Divulgação)

A experiência pessoal como irmã de pessoa trans foi o ponto de partida para Luda Aquareluda produzir O elo da mariposa. O livro da ilustradora brasiliense, feito em parceria com a artista Nambir Kaur, reúne relatos reais de familiares que vivenciaram esse processo. Neste dia da Visibilidade Trans (29 de janeiro), as autoras reforçam o papel da literatura para promover empatia.

“Promover as narrativas de familiares de pessoas trans é uma forma de criar bons referenciais para o acolhimento”, diz Nambir. As entrevistas presentes na obra ressaltam a importância de redes de apoio dentro e fora de casa. “Muitos familiares se sentem perdidos para processar as inquietações inerentes da transição de gênero”, reflete a artista.

A primeira ilustração do material foi feita em homenagem a Raphaela, irmã da ilustradora. Depois, cada capítulo recebeu desenhos a partir das situações descritas e pessoas citadas. “As imagens ampliam significados além das palavras. É no coração que os familiares e seus amados trans se encontram, e isso a arte eleva”, comenta Luda. "A literatura é uma potente fonte de formação de opinião e oferece um universo rico para promover a empatia ao ir de encontro com a diversidade", reforça Nambir.

O livro foi editado e promovido pela Casa Jasmim com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e da OSC Jasminas. A obra foi distribuída para escolas e bibliotecas da rede pública, e para a rede do SUS como o Namb (ambulatório trans), Creas da Diversidade, Adolescentro, núcleo de diversidade do HUB e Coletivo Mães pela Diversidade.





Serviço



O elo da mariposa (Casa Jasmim, 96 páginas), R$ 44. Disponível na Amazon.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel