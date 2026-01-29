Inscrições abertas para oficina gratuita de audiovisual em São Sebastião

Oficinas de audiovisual voltadas a públicos de todas as idades vão até o mês de maio - (crédito: Nanah Farias)

Facilitar a compreensão do funcionamento das redes sociais para públicos de todas as idades, mais do que apenas ensinar a produzir vídeos, é o que norteia o projeto Quem quer ser um youtuber. A iniciativa gratuita, do Instituto Movimenta, tem inscrições abertas até 1º de fevereiro neste link, com 20 vagas disponíveis. Aulas vão até maio e são realizadas na sede do instituto, em São Sebastião.

Entre os conteúdos estão roteiro, filmagem, iluminação, captação de áudio e edição de vídeos voltados para plataformas digitais. A coordenadora geral e oficineira Patty Oliveira, diretora do Instituto Movimenta, avalia que o principal impacto do projeto é entender a lógica das redes. “O Youtube, por exemplo, tem normas mais rígidas, necessita de maior conhecimento para uso. Apresentamos essas especificidades.”

Para ela, a oficina alcança diferentes objetivos. “Eles podem não virar youtubers, mas terão a possibilidade de aproveitar as ferramentas encontradas nas redes sociais para comércio, divulgação de conteúdo, entre outras opções”, completa Patty.

O projeto tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal e apoio da Revista Movimenta São Sebastião, SS Notícias, Espaço Sideral Produções e Vanguarda Shows e Eventos. As aulas ocorrem em duas turmas: segunda e quarta, das 9h às 11h e das 19h às 21h.





Serviço

Inscrições para o projeto gratuito Quem quer ser um youtuber, em São Sebastião, até 1º de fevereiro, neste link.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel



