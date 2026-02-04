Personalidades pernambucanas são homenageados em EP de Ale Corrêa

O novo EP do projeto Toquem o Frevo Mais Alto II, de Ale Corrêa, dá sequência a homenagens de personalidades pernambucanas. Dessa vez, as canções fazem referência à vida e à obra de Ariano Suassuna, do cordelista J.Borges e do pintor Cícero Dias. "Pernambuco sempre teve um peso gigantesco na cultura brasileira, mesmo quando em momentos mais regionalizados de suas manifestações", afirma o músico. O trabalho está disponível nas plataformas digitais.
Desde 2021, Ale Corrêa compõe músicas dedicadas a figuras notáveis da cultura pernambucana. Capiba, Lia de Itamaracá, Chico Science, Naná Vasconcelos, Manuel Bandeira, Alceu Valença e João Cabral de Melo Neto são alguns dos nomes que viraram música. As faixas mantêm características semelhantes, com letras excêntricas e festivas, marcadas pelo ritmo pulsante do frevo.
Segundo Ale Corrêa, os homenageados da vez ampliam o leque de referências, contidas dentro das obras de Suassuna, Borges e Dias. Ele cita, por exemplo, o trabalho do mestre Vitalino, elementos da cultura afro-brasileira como Iemanjá, o Boi Voador, cirandas, literatura de cordel e o quinteto armorial, paisagens, cidades e vilarejos de Pernambuco.
"Os três representam bem a cultura do estado de Pernambuco. Cícero Dias pintou como ninguém as paisagens pernambucanas com seu estilo modernista inconfundível. Suassuna, o Movimento Armorial e seus escritos impactantes como o Auto da Compadecida. E J. Borges é o maior xilógrafo de todos na arte de ilustrar a literatura de cordel", diz Corrêa.
Os arranjos incluem referências do rock e de contracantos de guitarra, inspirados pelos metais das Orquestras de Frevo, com a participação do trio Rodrigo Valle Serra (guitarra), André Arraes (baixo) e Leander Motta (percussão). "Há, cada vez, mais um movimento de fora de Pernambuco que busca fazer música que bebe nas fontes do frevo, maracatu e outras manifestações. Brasília mesmo tem um núcleo de pernambucanos radicados no DF que são entusiastas dessa cultura", completa Corrêa.
Serviço:
EP Toquem o Frevo Mais Alto III, de Alê Corrêa, disponível nas plataformas digitais.
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco
