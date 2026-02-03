Maiara desabafa sobre luta contra doença: "Não queria olhar no espelho"

Maiara usou as redes sociais nesta última segunda-feira (2/2), e chamou atenção dos seguidores ao falar sobre os problemas que enfrentou com a queda de cabelo ao longo da carreira.
Em vídeo publicado no Instagram, a cantora sertaneja, que forma dupla com a irmã, Maraisa, surgiu sem maquiagem e sem a lace que costuma usar para falar abertamente sobre a alopecia androgenética que a acompanha há anos.
"Não queria me olhar no espelho"
Maiara revelou que os procedimentos capilares feitos desde os 14 anos. "O meu cabelo foi caindo, foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que usei. Eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. O bulbo não tinha mais em alguns lugares", revelou. Sincera, a artista entregou, ainda, que a condição afetou diretamente na sua autoestima.
"Eu não conseguia ligar a luz, não queria olhar no espelho. Não queria ver ninguém", relembrou. A cantora explicou que encontrou na lace a solução para recuperar a autoestima e que há cerca de quatro anos utiliza o método.
