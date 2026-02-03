InícioDiversão e Arte
ESTADOS UNIDOS

Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique, é detida nos EUA

A detenção ocorreu depois que a empresária desobedeceu a ordem de parada. Além disso, Amanda apresentava habilitação vencida

Amanda, esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos EUA, na noite desta segunda-feira (2/02) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Amanda, esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos EUA, na noite desta segunda-feira (2/02) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que integra a dupla com Juliano, foi detida pela polícia em Orlando, na Flórida, nesta segunda-feira (2/2). Segundo informações do G1, Amanda foi presa após desobedecer uma ordem de parada por agentes de trânsito e ser flagrada conduzindo um veículo com a carteira de motorista vencida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o registro oficial da polícia local, Amanda foi parada depois que a viatura sinalizou com luzes e sirene que ela interrompesse a marcha. O relatório aponta que ela ignorou a ordem de parada, o que configura crime de terceiro grau sob a legislação da Flórida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, a empresária apresentava habilitação vencida, o que, de acordo com as normas americanas, é considerado uma contravenção. Ainda não há informações oficiais sobre pagamento de fiança ou se ela já foi liberada pela Justiça norte-americana.

Até o fechamento desta reportagem, não há informações oficiais sobre se Amanda já pagou fiança ou foi liberada após a detenção, nem detalhes sobre eventuais audiências no sistema de justiça da Flórida.

Também não foram divulgados pronunciamentos por parte da defesa da empresária ou por assessorias ligadas ao artista Henrique.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 03/02/2026 09:18
SIGA
x