Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique, é detida nos EUA

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que integra a dupla com Juliano, foi detida pela polícia em Orlando, na Flórida, nesta segunda-feira (2/2). Segundo informações do G1, Amanda foi presa após desobedecer uma ordem de parada por agentes de trânsito e ser flagrada conduzindo um veículo com a carteira de motorista vencida.
Segundo o registro oficial da polícia local, Amanda foi parada depois que a viatura sinalizou com luzes e sirene que ela interrompesse a marcha. O relatório aponta que ela ignorou a ordem de parada, o que configura crime de terceiro grau sob a legislação da Flórida.
Além disso, a empresária apresentava habilitação vencida, o que, de acordo com as normas americanas, é considerado uma contravenção. Ainda não há informações oficiais sobre pagamento de fiança ou se ela já foi liberada pela Justiça norte-americana.
Até o fechamento desta reportagem, não há informações oficiais sobre se Amanda já pagou fiança ou foi liberada após a detenção, nem detalhes sobre eventuais audiências no sistema de justiça da Flórida.
Também não foram divulgados pronunciamentos por parte da defesa da empresária ou por assessorias ligadas ao artista Henrique.
