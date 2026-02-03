Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique, é detida nos EUA

Amanda, esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos EUA, na noite desta segunda-feira (2/02) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que integra a dupla com Juliano, foi detida pela polícia em Orlando, na Flórida, nesta segunda-feira (2/2). Segundo informações do G1, Amanda foi presa após desobedecer uma ordem de parada por agentes de trânsito e ser flagrada conduzindo um veículo com a carteira de motorista vencida.

Segundo o registro oficial da polícia local, Amanda foi parada depois que a viatura sinalizou com luzes e sirene que ela interrompesse a marcha. O relatório aponta que ela ignorou a ordem de parada, o que configura crime de terceiro grau sob a legislação da Flórida.

Além disso, a empresária apresentava habilitação vencida, o que, de acordo com as normas americanas, é considerado uma contravenção. Ainda não há informações oficiais sobre pagamento de fiança ou se ela já foi liberada pela Justiça norte-americana.

Também não foram divulgados pronunciamentos por parte da defesa da empresária ou por assessorias ligadas ao artista Henrique.