‘A Sapatona Galáctica’: animação queer australiana estreia nos cinemas

Uma princesa espacial lésbica, uma ex-namorada em perigo e uma nave que claramente não deveria estar voando: é nesse universo improvável que A Sapatona Galáctica apresenta sua história ao público brasileiro. A animação australiana chega aos cinemas no dia 12 de fevereiro, com lançamento restrito a salas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em distribuição da Synapse Distribution.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Criado por Emma Hough Hobbs e Leela Varghese, que assinam juntas a direção e o roteiro, o longa construiu uma trajetória sólida no circuito de festivais antes da estreia comercial. No Festival do Rio 2025, o filme foi premiado com o Prêmio Félix de Melhor Filme Internacional, dedicado a produções de temática LGBTQIAPN+. Pouco depois, no Festival MixBrasil, recebeu o Prêmio do Público de Melhor Filme Internacional, um dos reconhecimentos mais simbólicos do evento, conhecido mundialmente por sua centralidade na cultura da diversidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A narrativa se desenvolve a partir de Saira, uma princesa espacial introvertida que se vê obrigada a enfrentar tudo o que evita para tentar salvar Kiki, sua ex-namorada e caçadora de recompensas por quem ainda nutre sentimentos. Para isso, ela forma uma aliança improvável com uma popstar não-binária e parte em uma nave espacial caótica. O que começa como uma missão de resgate logo se transforma em uma travessia intergaláctica atravessada por conflitos emocionais, reencontros, humor cortante e descobertas pessoais.

Antes de chegar ao Brasil, o filme passou por festivais de grande relevância internacional, como os festivais de Berlim, Sydney e do Rio. Nesse percurso, chamou atenção tanto pela identidade visual marcante quanto pela maneira frontal e sensível com que aborda questões ligadas à identidade, ao pertencimento e às relações afetivas.

As realizadoras também têm trajetórias reconhecidas no cinema independente. Leela Varghese ganhou destaque com o curta I’m The Most Racist Person I Know, exibido na mostra competitiva de curtas de ficção do SXSW Austin 2025. Emma Hough Hobbs, por sua vez, atua como cineasta, animadora e designer de produção, e teve o curta On Film selecionado para a mostra competitiva do SXSW Sydney em 2023.

Assim, A Sapatona Galáctica se insere no movimento de expansão da representatividade LGBTQIAPN+ dentro da animação contemporânea. Ao recorrer à fantasia e ao humor, o filme constrói uma reflexão acessível sobre amor, coragem e autoconhecimento, ambientada em uma “gayláxia” onde o afeto também é força propulsora.

Saiba Mais Diversão e Arte Netflix divulga bastidores de minissérie sobre o acidente do Césio 137

Netflix divulga bastidores de minissérie sobre o acidente do Césio 137 Diversão e Arte Adaptação de God of War avança na Prime Video; confira elenco

Adaptação de God of War avança na Prime Video; confira elenco Diversão e Arte Mudanças climáticas na ficção: os livros que você precisa conhecer

Mudanças climáticas na ficção: os livros que você precisa conhecer Diversão e Arte Jonabug lança vinil de estreia antes do Lollapalooza 2026

Jonabug lança vinil de estreia antes do Lollapalooza 2026 Diversão e Arte Capital Inicial anuncia festival Música Urbana em abril

Capital Inicial anuncia festival Música Urbana em abril Diversão e Arte Animal Crossing: New Horizons 3.0 amplia a ilha e reforça o jogo como refúgio virtual