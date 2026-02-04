City vence Newcastle e vai enfrentar o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa

Jogadores do City comemoram gol marcado contra o Newcastle durante a vitória por 3 x 1, nesta quarta-feira (4/2), pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa - (crédito: AFP)

A final da Copa da Liga Inglesa está definida. O City não tomou conhecimento do Newcastle e atropelou o time adversário nesta quarta-feira (4/2), com uma vitória por 3 x 1 na partida de volta da semifinal. Marmoush, duas vezes, e Reijnders, ainda no primeiro tempo, confirmaram a vitória no Etihad Stadium, em Manchester, enquanto Elanga descontou para os visitantes na segunda etapa. Dessa maneira, os Citizens vão enfrentar o Arsenal na grande decisão. Os Gunners eliminaram o Chelsea na outra semifinal, também com dois triunfos.

Dessa maneira, o City avançou na Copa da Liga Inglesa com o placar agregado de 5 x 1. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola já havia vencido o Newcastle no jogo de ida e venceu os adversários por 2 x 0, em pleno St. James’ Park, no dia 13 de janeiro. Semenyo e Cherki marcaram os gols.

Por outro lado, o Newcastle estava em busca de um placar histórico, mas o gol sofrido logo aos seis minutos do primeiro tempo acabou com a estratégia do técnico Eddie Howe em busca do resultado. O time até conseguiu uma reação na segunda etapa, mas não foi suficiente para evitar a derrota em Manchester.

City x Newcastle

O primeiro tempo foi movimentado e com chances para os dois lados. O Newcastle criou boas oportunidades, mas parou nas defesas de Trafford. Já o City foi mais eficiente, balançou a rede com dois gols de Marmoush e um de Reijnders, e deixou o adversário precisando de cinco gols para levar o jogo à prorrogação. Assim, os donos da casa praticamente garantiram a classificação ainda na primeira etapa.

O Newcastle voltou para o segundo tempo com três mudanças e reagiu. Após chances desperdiçadas por Wissa e Ramsey, Elanga marcou um belo gol aos 20 minutos e recolocou os visitantes no jogo. O lance deu confiança ao time, que passou a pressionar em busca de mais gols.

Barnes chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, e Elanga ainda perdeu uma ótima oportunidade na área. Diante do momento do adversário, Guardiola reagiu e lançou titulares para conter a pressão e retomar o controle da partida. Assim, o time segurou a vitória por 3 x 1 e confirmou a vaga na semifinal.