Copa do Brasil divulga cotas para edição 2026

A CBF divulgou nesta quarta-feira (4/2) os valores das cotas da Copa do Brasil 2026, edição que a entidade apresenta como a mais democrática da história do torneio. Ao todo, a confederação distribuirá cerca de R$ 500 milhões em premiação aos clubes participantes, ampliando o peso financeiro da competição no calendário nacional.

Nesta 38ª edição, a Copa do Brasil amplia significativamente sua estrutura. O número de clubes sobe de 92 para 126, enquanto a quantidade de partidas cresce de 122 para 155. Com isso, a organização passa a contar com nove fases, duas a mais do que no formato anterior. Além disso, as Federações Estaduais ganham mais espaço, já que as vagas destinadas a elas aumentam de 80 para 102. Ao mesmo tempo, a CBF reduz de uma a três datas para clubes da Série A, o que, consequentemente, garante mais tempo de descanso e melhor gestão física dessas equipes.

Outra novidade relevante aparece na decisão do torneio. Pela primeira vez, a Copa do Brasil terá final única. Dessa forma, a competição se alinha a modelos adotados em torneios internacionais e amplia seu apelo esportivo, turístico e comercial. Lembrando que ao contrário do que ocorria, os dois finalistas garantem vaga à Libertadores do ano seguinte.

Copa do Brasil amplia representatividade

O novo formato também projeta efeitos para os anos seguintes. Em 2027, a competição reunirá 128 clubes, a partir da classificação dos campeões da Copa Norte, da Copa Centro-Oeste e da Copa Sul-Sudeste. Assim, o número de participantes terá quadruplicado em relação a 1989, quando apenas 32 equipes disputaram a primeira edição.

Com essas mudanças, a CBF busca ampliar a representatividade nacional, oferecer mais oportunidades de exposição a patrocinadores e, sobretudo, fortalecer o impacto econômico e esportivo do torneio. As cotas de premiação seguem divididas por grupos. O Grupo I reúne os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Já o Grupo II contempla as equipes da Série B, enquanto o Grupo III inclui clubes das Séries C, D e aqueles classificados por competições estaduais.

Confira os valores de cada fase da Copa do Brasil

1ª Fase (28 clubes) – R$ 400 mil para o Grupo III

2ª Fase (88 clubes) – R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III

3ª Fase (48 clubes) – R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III

4ª Fase (24 clubes) – R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III

5ª Fase (32 clubes) – R$ 2 milhões para os clubes participantes

Oitavas de Final (16 clubes) – R$ 3 milhões para os clubes participantes

Quartas de Final (8 clubes) – R$ 4 milhões para os clubes participantes

Semifinal (4 clubes) – R$ 9 milhões para os clubes participantes

Final (2 clubes) – R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão