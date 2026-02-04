Flamengo e Internacional empatam em 1 x 1 na estreia de Paqquetá em casa

Na estreia de Lucas Paquetá como titular, Flamengo e Internacional ficaram no 1 x 1, nesta quarta-feira (4/2), no primeiro jogo do atual campeão Fla no Maracanã no Brasileirão. Borré, com um lindo gol, abriu o marcador, enquanto de Arrascaeta, cobrando pênalti, deixou tudo igual, em jogo válido pela segunda rodada.
Dessa forma, ambos os times seguem na busca da primeira vitória na competição. Afinal, os dois vêm de derrotas na rodada inaugural, o que os coloca juntos com um ponto na tabela. O Rubro-Negro, porém, surge uma posição acima, em 13º, por conta do número de gols marcados (2 x 1). O Inter, assim, é o 14º.
Inter larga na frente com erro de Paquetá
O primeiro tempo foi em clima de pré-temporada, apesar de diversas faltas: foram 19. Não à toa, com apenas três minutos, Lucas Paquetá, titular pela primeira vez no retorno ao Flamengo, tomou cartão amarelo. Mesmo com o apoio de mais de 50 mil torcedores, o Rubro-Negro não criava chances claras, jogando em baixa rotação apesar de vir de três derrotas seguidas.
O Inter, bem estruturado, deixava a bola com o time da casa e buscava escapadas em velocidade. Foi assim que chegou às principais chances do primeiro tempo, em chutes de Carbonero e Paulinho. Paquetá, de primeira, assustou pelo lado do Flamengo. Mas o craque, mal no jogo, erraria em lance do primeiro gol da noite. Ele tocou errado, e Ronaldo puxou contra-ataque. Carbonero serviu Borré, que deixou Léo Ortiz no chão antes de mandar para o fundo da rede, aos 45+1?, levando o Inter com a vantagem para o intervalo.
Varela entra e sofre pênalti
Mesmo com a vantagem, o Inter voltou com tudo para a segunda etapa, criando chance com Carbonero antes do mesmo do fim do primeiro minuto. Depois, o próprio colombiano arriscou de longe, obrigando nova grande defesa de Rossi, aos 4?. A resposta foi no lance seguinte, quando Arrascaeta cruzou da esquerda, e Paquetá tentou de cabeça – sem alvo, porém.
E, pouco após as mexidas de Filipe Luís e Paulo Pezzolano, o Flamengo chegou ao empate. Varela foi mais inteligente e chegou primeiro que Bernabei. O argentino, que não reparou a chegada do uruguaio, tentou chutar a bola, mas acertou o jogador Rubro-Negro. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) não titubeou e marcou pênalti. De Arrascaeta, com muita calma, deslocou Rochet, aos 23?, para deixar tudo igual no Maracanã. Aos 29?, Carrascal teve a chance da virada no pé, mas parou no goleiro uruguaio.
No fim, o Flamengo tentou um abafa. No entanto, exagerou nos cruzamentos. Pezzolano promoveu a estreia do centroavante Alerrandro, que tentava ajudar nos contra-ataques. Em um deles, Thiago Maia arriscou de longe e mandou por cima do gol. Alan Patrick, em falta perigosa, fez o mesmo. O apito final chegou, com os times dividindo os pontos no Maracanã.
Próximos passos de Flamengo e Internacional
O Flamengo segue no Maracanã, mas agora para decidir sua vida no Campeonato Carioca. No sábado (7/2), enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h (de Brasília), pela sexta e última rodada da Taça Guanabara. O Rubro-Negro precisa da vitória e ainda seca Madureira, Boavista e Nova Iguaçu para tentar evitar a disputa do quadrangular contra o rebaixamento do estadual.
Já o Inter, no domingo (8/2), às 18h (de Brasília), retorna ao Beira-Rio para disputar as quartas de final do Gauchão contra o São Luiz. Se vencer, pega quem passar entre Juventude e São José, que jogam na segunda-feira (9/2).
FLAMENGO 1 x 1 INTER
Campeonato Brasileiro – 2ª rodada
Data e horário: 4/2/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Público Presente: 56.421 presentes
Público pagante: 52.792 pagantes
Renda: R$ 3.857.425,00
Gols: Borré, 45+1’/1ºT (0-1); De Arrascaeta, 23’/2ºT (1-1)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela, intervalo), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá (Carrascal, 18’/2ºT), De la Cruz (Evertton Araújo, 27’/2ºT) e Arrascaeta; Cebolinha (Samuel Lino, 18’/2ºT) e Bruno Henrique (Pedro, intervalo). Técnico: Filipe Luís.
INTER: Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres, 35’/2ºT), Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Bruno Henrique, 11’/2ºT), Paulinho, Vitinho (Aguirre, 11’/2ºT), Alan Patrick e Carbonero (Thiago Maia, 40’/2ºT); Borré (Alerrandro, 40’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Lucas Paquetá, De la Cruz, Varela, Samuel Lino (FLA); Ronaldo, Vitinho (INT)
