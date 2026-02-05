Após ganhar Álbum do Ano no Grammy, Bad Bunny lidera paradas na China - (crédito: Foto por MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP e Reprodução Redes sociais )

Após vencer a principal categoria do Grammy Awards de 2026, a de Álbum do Ano, o cantor Bad Bunny alcançou nesta semana o primeiro lugar nos rankings de streaming na China, tornando-se o primeiro artista latino a liderar as paradas no país. O feito ocorre na sequência da premiação que consagrou o álbum DeBÍ Tirar Más Fotos como o primeiro disco inteiramente em espanhol a conquistar o principal prêmio da noite.

Além de Álbum do ano, o trabalho também venceu as categorias Melhor álbum de música urbana e Melhor performance global. Após a cerimônia, o desempenho do álbum e de seus singles passou a se destacar nas principais paradas de streaming ao redor do mundo.

Em novembro de 2025, o cantor chinês Master Wen Hao, natural de Chongqing, interpretou a música DeBÍ TiRAR MáS FOToS, para um público de idosos no Clube de Dança para Idosos de Chengdu. A apresentação é apontada como um exemplo da aproximação do público chinês com a música latina, evidenciando a circulação do repertório do artista porto-riquenho em espaços culturais locais e entre diferentes faixas etárias na China.

De acordo com dados de monitoramento global, a faixa ocupa a primeira posição no Apple Music em diversos países da América Latina, entre eles Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai, onde o álbum permanece no topo dos rankings.

O alcance do disco se estende para além da região. O álbum aparece em posições de destaque em mercados da Europa, Ásia e África, com liderança no iTunes na Áustria e no Canadá e presença relevante em rankings semanais de streaming em países como Gâmbia, Senegal, Gana e Botsuana em plataformas globais.

Embora a Billboard ainda atualize oficialmente suas paradas, Bad Bunny mantém forte presença no Billboard Global 200, com múltiplas entradas simultâneas entre os dez primeiros colocados de singles e álbuns, figurando entre os artistas latinos com maior número de posições elevadas nas listas da revista norte-americana.

O artista também se prepara para ampliar sua exposição internacional com a apresentação como atração principal do show do intervalo do Super Bowl, marcado para 8 de fevereiro de 2026, um dos eventos televisivos mais assistidos da indústria do entretenimento.