Espetáculo de humor combate a intolerência religiosa com o tema da umbanda

“Se eu fosse dentista, eu falaria de dentes, boca e gengiva. Se eu fosse construtor, eu falaria de construção. Eu tenho o interesse de falar daquilo que eu amo, que, no caso, é a Umbanda.” É com esse foco que o comediante umbandista Paulo Mansur se define e apresenta o espetáculo Entre charutos e cachaças. Neste fim de semana, são duas sessões: sábado (7/2), no Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga), e domingo (8/2), no Teatro dos Bancários (314 Sul), ambas às 20h. Ingressos custam a partir de R$ 30 (meia).

Referências à religião de matriz africana vão desde o título, mas o número é pensado para pessoas de diferentes credos. “Tenho interesse em falar da Umbanda para todos. E sempre um dos meus pontos chave é fazer com que o show seja divertido até para quem não entende do assunto”, explica Mansur. Segundo o artista, o humor é importante no processo educativo. “A gente aprende mais quando a gente gargalha e a gente aprende menos quando a gente sofre. O riso é essencial para a democracia.”

Esse é o sétimo espetáculo de stand-up umbandista de Paulo Mansur, que começou com a proposta em 2016, mais de dez anos depois de atuar com comédia. Com Entre charutos e cachaças, Mansur também passou por Portugal e Irlanda. “O humor pode ajudar a combater a intolerância religiosa a partir do momento em que as pessoas veem que nós existimos no mundo”, completa Mansur.

Serviço

Entre charutos e cachaças

De Paulo Mansur, neste sábado (7/2), no Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga), e neste domingo (8/2), no Teatro dos Bancários, às 20h. Ingressos: R$ 30 (meia) em Taguatinga e R$ 35 (meia) na Asa Sul.

