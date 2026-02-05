Série B terá playoff e não será paralisado durante a Copa

Formato da Série B sofre mudanças a partir de 2026; torneio não vai parar para a Copa - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF)

A Série B terá mudança importante no seu formato já a partir da edição de 2026, prevista para começar no dia 21 de março. A exemplo do que ocorre em diversos campeonatos europeus, a Segundona terá um playoff de acesso à Série A. Assim, os times que terminarem entre a terceira e a sexta colocações jogarão duas partidas extras (ida e volta) para decidir os últimos dois classificados para a elite. Enquanto o terceiro pega o sexto, o quarto enfrenta o quinto colocado.

Segundo o "UOL", a medida saiu após o Conselho Técnico da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), nesta quinta-feira (5/2), por 17 votos a três. Com a decisão, apenas campeão e vice garantirão vaga na Série A ao fim das 38 rodadas. Além disso, a competição não vai parar durante a disputa da Copa do Mundo, ao contrário do que ocorrerá na Série A.

Na Europa, todos os países dentre as cinco principais competições (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) contam com algum tipo de playoff. Alguns, aliás, utilizam este modelo até mesmo para definir os rebaixados da primeira divisão. São os casos de França e Alemanha.

Série B não para durante a Copa

Além disso, o Conselho Técnico também aprovou a não paralisação da Série B durante a disputa da Copa do Mundo, entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. O pedido, aliás, partiu dos próprios clubes, visto que a paralisação não estava prevista no calendário da CBF para a Segunda Divisão de 2026. A disputa vai de 21 de março (primeira rodada) a 28 de novembro (38ª rodada), mas pode haver mudanças para que os playoffs não sejam em dezembro.