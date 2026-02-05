Apresentador cita fonte ligada a Ancelotti e crava Neymar na Seleção

Neymar estará na próxima convocação da Seleção Brasileira? - (crédito: Foto: Vitor Silva/CBF)

Neymar chega aos 34 anos, celebrados nesta quinta-feira (5/5), com o nome novamente no centro de discussões ligadas à Seleção Brasileira. Isso porque o apresentador Neto revelou que uma fonte próxima ao técnico Carlo Ancelotti lhe garantiu a convocação do camisa 10 do Santos para os amistosos de março, antes da Copa do Mundo.

Neto foi categórico ao confirmar a presença do astro na lista do treinador italiano, que também deve inserir Léo Pereira (Flamengo) e Endrick (Lyon) entre os nomes. "A preparação do Neymar é para esses dois jogos (contra França e Croácia em março)".

"Ele será convocado. Eu estou falando, pode anotar. É informação. Recebi de um cara perto do Ancelotti!", afirmou durante o Os Donos da Bola, da Band.

Neymar à disposição?

A situação do camisa 10 segue em compasso de espera na Vila. O astro ainda não estreou na temporada e cumpre etapa de transição física após cirurgia no joelho esquerdo realizada em dezembro.

Ele iniciou a semana de volta aos treinos com o restante do elenco no CT Rei Pelé, mas ainda não ficou à disposição. O departamento médico reconhece um avanço significativo dentro do cronograma estabelecido pelo clube.

A comissão contava, inicialmente, em tê-lo para o clássico contra o São Paulo, na última quarta-feira, na Vila Belmiro. A expectativa não se concretizou, e o Peixe não contou com sua referência no empate em 1 a 1 com o Tricolor, que ampliou o jejum santista no Brasileirão 2026.

O atacante precisou atuar com dores no final da temporada passada, na luta do Alvinegro contra o rebaixamento, e o cenário contribuiu para uma recuperação mais cautelosa em 2026.

Seleção Brasileira em março

O calendário da Canarinho marca dois compromissos que servirão como testes finais para Copa do Mundo 2026. Em março, a Seleção enfrenta França e Canadá nos Estados Unidos — que podem contar com a convocação do astro.

Já em maio, a equipe volta a campo para encarar o Panamá já na reta final de preparação para o Mundial. A Copa do Mundo está marcada entre junho e julho, com sedes nos EUA, México e Canadá.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia brasileira acontece no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra os marroquinos.