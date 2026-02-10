Inscrições estão abertas para oficinas gratuitas do Jovem de Expressão

O Quebrada na Cena Cultural está com 100 vagas abertas até 20 de fevereiro para cinco oficinas, voltadas a jovens de 18 a 29 anos interessados em produção. O projeto, realizado pelo Programa Jovem de Expressão, é gratuito. As aulas são presenciais e ocorrem em Ceilândia, com duração de três meses. Certificado de 60 horas é emitido ao final do curso.

As oficinas são Fotografia, às quartas-feiras, das 14h às 18h, com Tatiana Reis; Danças Urbanas, às segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h, com Hud Oliveira; DJ às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, com Jean; Teatro às sextas-feiras, das 14h às 18h, com Mila Ellen; e Cobertura de Eventos às quintas-feiras, das 14h às 18h, com Maria Laura.

A aula inaugural, com a presença de todas as turmas, está marcada para a segunda semana de março. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line. Os participantes selecionados serão informados sobre o início das aulas por WhatsApp e/ou e-mail. As inscrições excedentes formarão um cadastro reserva, que poderá ser acionado caso haja disponibilidade de vagas.

Serviço

