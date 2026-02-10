Sumido, Eri Johnson explica por que não quer mais fazer novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Eri Johnson é conhecido pela sua aparição em diversas novelas e produções da Globo. Atualmente, o ator pode ser visto em Hipertensão (1987), que está sendo reprisada no Globoplay Novelas, o antigo Canal Viva.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista relembrou afirmou que, apesar do carinho e das boas memórias, não possui planos de fazer seu retorno aos folhetins – ele não é visto desde que integrou o elenco de Topíssima (2019), na Record.

"Eu não tenho mais tempo para isso, não. Eu não me vejo também porque eu fui de uma época em que eu gostei muito de trabalhar em cima de felicidade. Eu quero trabalhar muito com amigos e amigas, porque eu vejo uma parceria muito honesta, muito forte", afirmou Eri Johnson.

"Eu não tenho tempo nem interesse em fazer novela, mas sou muito grato", declarou o artista. Com múltiplas funções e atividades, Eri Johnson afirmou que considera estar longe de se aposentar da carreira.

"Eu não paro. Estou pensando numa próxima peça ou programa. (…) Acho que a gente perdeu algumas coisas que eram a nossa cara e, de repente, ninguém recolocou nada no lugar. Isso me incomoda. Peguei essa fase muito boa e eu quero que ela retorne. Estou nesse movimento para abrir o quanto antes", concluiu ele.

