O que explica a ausência de Anitta na trajetória de Bad Bunny

O espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, no domingo (8/2), não apenas consolidou o porto-riquenho como um dos maiores nomes da música pop global, como também reativou debates antigos que sempre reaparecem quando seu nome domina o noticiário. Entre eles, um dos mais comentados voltou com força: por que ele e Anitta nunca dividiram um palco, um estúdio ou uma faixa, apesar de trajetórias tão próximas dentro da música latina contemporânea? Os dois sequer se seguem no Instagram.

A pergunta acompanha a carreira internacional da brasileira há anos. Anitta construiu a expansão para fora do Brasil a partir de alianças bem calculadas com artistas centrais do mercado latino, como J Balvin e Maluma, parcerias que renderam hits, circulação internacional e presença constante em premiações. A ausência de Bad Bunny nesse percurso sempre soou estranha para fãs atentos.

O ponto de interseção entre essas histórias passa por J Balvin. Foi com o colombiano que Anitta lançou Downtown, em 2017, um divisor de águas em sua inserção no mercado global. No ano seguinte, Bad Bunny alcançaria projeção mundial com I Like It, colaboração que também reunia Balvin e Cardi B. Naquele momento, Balvin e Bad Bunny formavam uma das duplas mais visíveis e influentes da música latina, com uma relação pública de proximidade artística e pessoal.

Essa aliança, no entanto, se rompeu em 2020. Sem comunicados oficiais ou explicações diretas, os dois simplesmente se afastaram. O silêncio abriu espaço para especulações e, com o tempo, fãs passaram a conectar esse distanciamento a outras relações profissionais de Bad Bunny, especialmente sua falta de interação com Anitta, que seguiu próxima de Balvin.

A possibilidade de uma inimizade ganhou combustível a partir de episódios pontuais. Um dos mais citados ocorreu em 2021, durante uma premiação da Billboard dedicada à música latina. Ao anunciar uma categoria vencida por Bad Bunny, Anitta brincou no palco sobre ele lhe dar um dos vários prêmios conquistados naquela noite, no que Benito rebateu: “Pega um para você”. Além disso, Anitta o recebeu no palco sem nenhum cumprimento para lhe entregar o prêmio.

Nos anos seguintes, declarações e omissões passaram a ser interpretadas sob a mesma lente. Em 2022, quando Envolver levou Anitta ao topo do ranking global, Bad Bunny afirmou em entrevista que não criava música pensando em métricas do TikTok, comentário que parte do público entendeu como indireta. Em 2023, durante sua apresentação no Coachella, o cantor homenageou artistas latino-americanos exibindo seus nomes em um telão. Anitta, porém, não estava entre eles, o que chamou atenção especialmente porque ela havia feito um show solo no festival no ano anterior.

No mesmo período, uma fala da própria brasileira passou a integrar o repertório das teorias. Ao comentar o alcance de artistas latinos no Brasil, Anitta afirmou que Bad Bunny não tinha a mesma popularidade no país, citando J Balvin e Maluma como nomes mais conhecidos pelo público brasileiro.

Mesmo sem confirmações oficiais de desentendimentos, a soma desses episódios consolidou a percepção de um distanciamento real. Atualmente, o cenário começa a mudar. Bad Bunny tem apresentações marcadas no Brasil para os dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, e a proximidade da data reacendeu apostas sobre uma possível participação surpresa de Anitta.

A especulação ganhou força quando a cantora reagiu com emojis de aplausos a uma publicação que mostrava o reencontro de Bad Bunny e J Balvin em um show no México, simbolizando o fim de um afastamento que durou anos. Para muitos fãs, o gesto foi lido como um sinal de que antigas tensões podem ter ficado para trás. Por enquanto, não há qualquer anúncio de colaboração ou encontro entre Anitta e Bad Bunny.