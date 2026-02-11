Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho posam em foto oficial do Oscar 2026

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho representaram o Brasil no tradicional encontro dos indicados ao Oscar 2026, realizado nesta terça-feira (10/2) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os dois participaram da foto oficial que reúne os concorrentes da edição, um dos momentos mais simbólicos da temporada de premiações.

Eles concorrem com O agente secreto, indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. Após o evento, Kleber compartilhou o registro nas redes sociais e comentou o clima da celebração. “A Academia reuniu os indicados desse ano num almoço astral. Ao final, uma foto coletiva. Acho que a melhor festa de formatura que eu já fui. Muito divertida”, escreveu.

Também estiveram presentes na imagem a produtora Emilie Lesclaux e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que disputa a estatueta por Sonhos de trem. O encontro reuniu ainda artistas e cineastas como Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Amy Madigan, Emma Stone, Elle Fanning, Chloé Zhao, Jacob Elordi, Rose Byrne, Yorgos Lanthimos e Kate Hudson.

Na lista de indicados, Pecadores lidera com 16 nomeações, estabelecendo um recorde nesta edição. Uma Batalha Após a Outra soma 13 indicações, seguido por Valor Sentimental, com 9, e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, com 8. A 98ª cerimônia do Oscar será realizada em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e terá novamente Conan O’Brien como anfitrião, repetindo o posto ocupado em 2025.