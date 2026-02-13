InícioDiversão e Arte
Carnaval

Brasília no carnaval: as escolas que já homenagearam a capital na Sapucaí

Aniversários de 50 e 60 anos da Capital Federal ficaram marcados por sambas enredo apresentados no carnaval carioca

Em 2020, a Vila Isabel misturou a história da Capital Federal com lendas indígenas no samba enredo - (crédito: Vera Batista/CB/D.A Press)
No carnaval carioca de 2020, a Unidos de Vila Isabel entrou na Sapucaí com uma proposta inusitada. O samba enredo Gigante Pela Própria Natureza: Jaçanã e Um Índio Chamado Brasil levou para a avenida a história de Brasília como uma lenda indígena. 

“Brasília, joia rara prometida. Que Nossa Senhora de Aparecida estenda o seu manto pro povo seguir”, inicia a composição que narra a construção da capital federal a partir do sonho de um cacique.

O tema que homenageou os 60 anos de Brasília foi desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, em parceria com os antropólogos Clark Mangabeira e Victor Marques. A composição do samba enredo é assinada por Julio Alves, Cláudio Russo e Chico Alves.

A Vila Isabel desfilou no Grupo Especial, com a atriz Aline Riscado como musa. O carro alegórico representando uma reluzente Catedral de Brasília foi um dos destaques da apresentação, que rendeu à escola de samba os prêmios de Estrela do Carnaval (melhor desfile do ano) e Estandarte de Ouro (melhor bateria).

“Gigante pela própria natureza”, apesar dos elogios, garantiu à Unidos da Vila Isabel o oitavo lugar entre as demais. Alegorias, comissão de frente e bateria receberam nota máxima, mas a agremiação perdeu pontos nos demais quesitos. 

Outras homenagens

Brasília também foi homenageada pela Estação Primeira de Mangueira e pela Beija-Flor. A primeira apresentou o samba enredo De Nonô a JK, em 1981,  para contar a história de Juscelino Kubitschek, desde as origens em Diamantina (MG) até a construção da capital federal. O desfile contou com a reprodução do Memorial JK em um dos carros alegóricos e rendeu o quarto lugar à Mangueira. 

Já a Beija Flor, apresentou, em 2010, o samba enredo Brilhante ao sol do novo mundo, Brasília: do sonho à realidade, a capital da esperança para homenagear os 50 anos de Brasília. A escola de samba se classificou em terceiro lugar, mas o desfile acabou ofuscado pelo escândalo do Mensalão, que resultou na prisão do então governador de Brasília, José Roberto Arruda, às vésperas do carnaval.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 13/02/2026 02:03
